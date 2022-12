Klares Commitment zur Swiss League

Zürich. (PM SIHF) Die Swiss League braucht es weiterhin. Diesen Konsens haben Vertreter von Swiss Ice Hockey, der Swiss League und der National League...

Diesen Konsens haben Vertreter von Swiss Ice Hockey, der Swiss League und der National League heute an einer gemeinsamen Sitzung gefunden.

«Die Swiss League braucht es aus sportlicher Sicht als zweite professionelle Liga neben der National League», sagt SIHF-CEO Patrick Bloch, «darüber waren sich heute alle Anwesenden einig.» Auch in Zukunft soll die Swiss League eine wichtige Rolle in der Ausbildung von jungen Spielern übernehmen. Nun gilt es, die Details zur Unterstützung der Swiss League Clubs zu klären. «Die Verwaltungsräte der Swiss Ice Hockey Federation und der National League AG haben nun den Auftrag, dies bis Mitte Januar intern zu diskutieren», so Bloch, «wichtig ist, dass sich alle der sportlichen Bedeutung der Swiss League bewusst sind.»