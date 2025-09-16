Klarer Testspielerfolg gegen Berliner „Akademiker“

Amberg. (PM ERSC) in überraschend deutlicher Erfolg gelang dem ERSC Amberg am Sonntag mit einem 7:0 im Testspiel gegen FASS Berlin, immerhin amtierender Meister der Regionalliga Ost.

Allerdings muss man das klare Resultat schon etwas relativieren, denn die Gäste konnten lediglich dreizehn Feldspieler aufbieten und hatten vor allem im Angriff einige wichtige Akteure nicht dabei. Ambergs Coach Jan Bönning schöpfte dagegen mit fast vier Blöcken aus dem Vollen.

Im zunächst sehr ausgeglichenen Anfangsdrittel hatten die Gäste mit einem Gestängetreffer die erste dicke Gelegenheit, danach stand dann Berlins Torhüter Slavinskis-Repe häufiger im Mittelpunkt. Den Wild Lions fehlte noch die Genauigkeit im Abschluss, bis Brendan Walkom im Powerplay das 1:0 gelang. Chancen für die Gäste machte allesamt der sehr sichere ERSC-Goalie Lucas DiBerardo zunichte. Ein Doppelschlag der Gastgeber binnen fünfzehn Sekunden durch Lukas Preßl und Tom Berlin bedeutete noch vor der ersten Pause eine 3:0-Führung der Amberger.

Im Mittelabschnitt blieb der Spielfluss etwas auf der Strecke, überwogen beiderseits leichte Scheibenverluste und Abspielfehler. Amberg konnte dennoch die Führung ausbauen und nutzte eine angezeigte Strafe gegen Berlin zum 4:0 durch Daniel Rolsing. Zum Schlussdrittel machte DiBerardo dann im Tor Platz für Florian Hüttner und auch der sollte bis zum Ende dann ohne Gegentor bleiben. Die kleinen Strafen häuften sich beiderseits, Kapital konnte aber nur der ERSC daraus schlagen. Ein weiterer Doppelschlag für Amberg durch Niels Eder und Nolan Gardiner – diesmal binnen zehn Sekunden – ließ die Motivation der „Akademiker“ aus Berlin merklich sinken. Den Schlusspunkt setzte 22 Sekunden vor dem Ende erneut Rolsing mit seinem zweiten Treffer. Die kommenden Tests am Freitag in Schweinfurt und Sonntag gegen die Schönheider Wölfe dürften die Wild Lions mehr fordern.

ERSC Amberg – FASS Berlin 7:0 (3:0,1:0,3:0)

1:0 (12.) Walkom (Silbermann, Krieger/5-4), 2:0 (15.) Preßl (Schröpfer), 3:0 (15.) Tom Berlin (Gardiner, Salinger), 4:0 (34.) Rolsing (Baranovskis/6-5), 5:0 (49.) Eder (Krieger, Silbermann/4-4), 6:0 (49.) Gardiner (Walkom/4-4), 7:0 (60.) Rolsing (M.Pronath, Baranovskis).

Strafen: Amberg 12, Berlin 18 Minuten.

Zuschauer: 453.