Klarer Sieg und keine Strafzeiten: Krefeld Pinguine siegen souverän in der Wedemark

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben bei ihrem Testspiel bei den Hannover Scorpions am Freitagabend einen ungefährdeten und überzeugenden 7:2-Erfolg gefeiert.

Roope Mäkitalo steuerte beim Kantersieg gegen Oberligisten nach überstandener Verletzung zwei Tore bei.

Die Pinguine legten furios los und stellten die Weichen früh auf Sieg. Nach fünf Minuten eröffnete Roope Mäkitalo das Torfestival nach Zuspiel von Mark Zengerle und David Cerny (0:1). Nur eine Minute später erhöhte Mathew Santos nach Vorarbeit von Davis Vandane und Steven Raabe auf 0:2. Wiederum Mäkitalo traf in der 9. Minute zum 0:3 – erneut mit Unterstützung von Zengerle und Cerny. Den Schlusspunkt im ersten Drittel setzte Daniel Bruch in der 19. Minute, nachdem er einen Pass von Raabe verwertete. Mit einem deutlichen 0:4 aus Sicht der Gastgeber ging es in die Pause.

Anschließend beruhigte sich das Spiel und die Gastgeber fanden besser ins Spiel. Die Scorpions konnten in der 32. Minute durch Nick Miglio sogar auf 1:4 verkürzen. Doch der KEV antwortete prompt: Vandane stellte in der 35. Minute den Vier-Tore-Abstand wieder her, ehe Maxi Hops nur zwei Minuten später zum 1:6 traf. Besonders auffällig: die Variabilität im Krefelder Spiel, das aus nahezu jeder Formation Torgefahr erzeugte.

Im Schlussabschnitt verwalteten die Pinguine zunächst souverän das Geschehen. Youngster Carl Konze erhöhte in der 59. Minute noch auf 1:7. Den Schlusspunkt der Partie setzten die Gastgeber 13 Sekunden später mit dem 2:7 durch Ex-Pinguine Norman Hauner – Ergebniskosmetik in einer ansonsten klaren Angelegenheit.

Mit 54 zu 21 Schüssen, keiner einzigen Strafzeit und einer fast durchgehend überzeugenden Leistung fuhren die Pinguine unter dem Strich einen ungefährdeten 7:2-Sieg beim Oberligisten ein. Besonders erfreulich: Roope Mäkitalo feierte nach seiner Verletzung ein starkes Comeback mit zwei Toren. Im kommenden Sonntag findet der letzte Test der Pinguine gegen die Kassel Huskies statt. Bully in der Yayla Arena ist um 15:00 Uhr.

Zahlen zum Spiel

Hannover Scorpions – Krefeld Pinguine 2:7 (0:4, 1:2, 1:1)

Tore: 0:1 (05:35) Mäkitalo (Zengerle, Cerny), 0:2 (06:32) Santos (Vandane, Raabe), 0:3 (08:52) Mäkitalo (Zengerle, Cerny), 0:4 (18:41) Bruch (Raabe), 1:4 (31:26) Miglio (Gill), 1:5 (34:31) Vandane (Korus, Cerny), 1:6 (36:45) Hops (Buschmann, Bruch), 1:7 (58:14) Konze (Hops), 2:7 (58:27) Hauner (Vallerand, Reiss)

Schüsse: 21:54

Strafminuten: 4:0