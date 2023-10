Klarer Sieg gegen die Caps

Artikel anhören Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck gewinnt gegen die Vienna Capitals hochverdient mit 6:3. Kevin Roy liefert eine Galavorstellung ab. Das...

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck gewinnt gegen die Vienna Capitals hochverdient mit 6:3. Kevin Roy liefert eine Galavorstellung ab.

Das erste Drittel steht ganz im Zeichen der Haie, die dominant sind, das Spiel bestimmen, und eine ganze Reihe an Chancen vorfinden. Was aus Sicht der Tiroler nach 20 Minuten nicht stimmt, ist der Spielstand, der lautet nämlich 2:2. Auf das überraschende 0:1 durch Hackl antworten die Haie postwendend mit dem Ausgleich durch Kevin Roy (jeweils 4.), danach sorgt Brady Shaw für die verdiente Haie-Führung (8.). Die Tiroler verabsäumen es, den Vorsprung weiter auszubauen, und so kommen die Caps kurz vor Drittelende im ersten Powerplay des Abends durch Evan Weinger zum 2:2.

Im Mitteldrittel schaffen es die Haie die Überlegenheit auch auf die Anzeigetafel zu bringen. Die Tiroler dominieren, lassen die Gäste teils minutenlang nicht aus dem eigenen Drittel, und haben zahlreiche hochkarätige Chancen. Nach Toren von Roy, Rockwood und Peeters bzw. Eriksson (zwischenzeitlicher Ausgleich zum 3:3 im Powerplay) führen die Haie nach 40 Minuten hochverdient mit 5:3. Der Spielstand hält die Caps vor dem Schlussabschnitt aber noch im Spiel.

Der Schlussabschnitt verläuft dann ausgeglichener, die Haie lassen aber keine richtige Spannung mehr aufkommen. Die Highlights: Kevin Roy scheitert mit der Riesenchance auf seinen dritten Treffer an Caps-Torhüter Steen, HCI-Schlussmann Evan Buitenhuis packt fünf Minuten vor dem Ende gegen Eriksson einen wichtigen Big-Save aus, und Adam Rockwood sorgt mit dem empty-net-goal kurz vor Schluss für die endgültige Entscheidung.

Man oft he Match wird Kevin Roy. Der Kanadier kann an diesem Abend zwei Tore und zwei Assists verbuchen.

Die Haie gewinnen gegen die Vienna Capitals verdient mit 6:3, und haben bereits morgen mit Fehèrvàr den nächsten schweren Gegner vor der Brust.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Vienna Capitals 6:3 (2:2,3:1,1:0)

Tore: Roy (4., 28.), Shaw (8.), Rockwood (35., 59./EN), Peeters (38.) bzw. Hackl (4.), Weinger (19./PP1), Eriksson (35./PP1);

