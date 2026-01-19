Klarer Erfolg für Ratingen gegen Grefrath!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit einem deutlichen 15.3 Erfolg sicherten sich die Ice Aliens am gestrigen Sonntag die drei Punkte.

Grefrath spielte mutig nach vorne und wurde von einer kleine Fangemeinde das gesamte Spiel über unterstützt. Doch die Aliens hatte nach dem ersten Drittel (4:1) weiter Bock auf Offensiv-Eishockey und kombinierten richtig gut miteinander. So fielen die Treffer zum 9:1 nach dem zweiten Abschnitt zwangsläufig. Im letzten Durchgang vernachlässigten die Ratinger etwas die Defensive, so dass die Grefrather in einem fairen Spiel noch zu zwei weiteren Treffern kamen, doch im Angriff zeigten sich die Ice Aliens weiterhin effektiv. Schuss auf Schuss prasselte auf Torwart Leon Jessler ein, der mit einigen guten Saves noch weitere Einschläge in seinem Gehäuse verhinderte. So hieß es am Ende 15:3, ein klarer Erfolg.

Am Freitag geht es um 20:00 Uhr am Sandbach mit dem Spitzenspiel gegen die EG Diez-Limburg weiter.

Torschützen: Le Blanc, Saloranta (je 4), Stephan, Neumann, Stroh, Lamers, Terho, Dmitriev, Brockelt.

Cheftrainer Frank Gentges bilanzierte die 60 Minuten gegen Grefrath kurz und knapp: „Das war wieder so ein Spiel -Ratingen gegen den gegnerischen Torwart- und bei einer solchen Dominanz schleicht sich bei uns leider immer die ein oder andere defensive Unachtsamkeit ein. Alle Blöcke haben gut harmoniert und die ersten beiden Reihen haben besonders gut gescort.“

