Klarer AuswÃ¤rtssieg in Solingen!

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund konnten am Freitagabend erneut ein Auswärtsspiel mit 4:0 für sich entscheiden.

Dieses Mal hatten in Solingen die Bergisch Raptors das Nachsehen in einer Partie, die noch deutlicher an das Dortmunder Team hätte gehen können. Schon im ersten Drittel waren die Eisadler eindeutig spielbestimmend, aber sie ließen so einige Chancen liegen. Das änderte sich dann im zweiten Drittel, als man bereits in der 21. Minute das 0:1 auf dem Schläger hatte, aber noch erneut scheiterte. In der 27. Minute war es dann aber soweit, als Oliver Kraft eine Kombination der 3. Reihe erfolgreich abschließen konnte. Eine knappe Minute vor der zweiten Pause zeigte Marlon Polter beim 0:2 erneut seine Abschlussqualitäten. Es war sein 7. Treffer im 5. Spiel im Eisadler Trikot. Im Schlussabschnitt reichten 13 Sekunden aus, um in der 49. Minute durch zwei Treffer von Kevin Thau und Ben Busch das Ergebnis auf 0:4 zu stellen. Beim 4. Eisadler Tor kam die Vorlage von Malte Bergstermann. Für den Routinier und EAD-Rekordspieler war es in seinem 228. Pflichtspiel sein 300. Scorerpunkt!

Am kommenden Wochenende steht erneut nur eine Begegnung für die Eisadler auf dem Terminplan und zwar das Heimspiel am Freitag (06.12.2024 – 20 Uhr) gegen die Bergisch Raptors, die dann am Nikolaustag zum Rückspiel ins Eissportzentrum Westfalen kommen.

Statistik:

Bergisch Raptors – Eisadler Dortmund 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Tore:

0:1 (27.) Kraft (Woltmann, Wiechert)

0:2 (40.) Polter (Ortwein, Busch)

0:3 (49.) Thau (Benes, Ortwein)

0:4 (49.) Busch (Nemec, Bergstermann)

Zuschauer: 123

Strafzeiten: Raptors 8 Minuten – Eisadler 2 Minuten

