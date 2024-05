Klare Vision, grosse Namen und ein vernünftiger Plan: Das ist der neue EHC Chur

Chur. (PM EHC) Der EHC Chur legt den Grundstein für die Zukunft im Profi-Eishockey. Seit dem Aufstieg haben wir auf diesen Tag hingearbeitet wie...

Chur. (PM EHC) Der EHC Chur legt den Grundstein für die Zukunft im Profi-Eishockey.

Seit dem Aufstieg haben wir auf diesen Tag hingearbeitet wie die «Gepickten». Entsprechend viel haben wir euch heute zu sagen.

Das Wichtigste in Kürze:

● Die Gründung der EHC Chur AG ist am Freitag, 24. Mai 2024 erfolgt

● Wir gehen einen neuen Weg, den eines Start-Ups, und arbeiten mit mehreren Kapitalrunden

● Das Sport-Team steht: Reto von Arx, Jan von Arx, Björn Gerhard

● Unser Aktionariat ist Chur tief verbunden: Carmine Di Nardo, Björn Gerhard, Mirco Oswald

● Unser Aktionariat ist unternehmerisch top: Patrik Bruderer, Steffi Buchli, Sascha Erni, Tobias Hemmi, Florian Kohler, Peter Rötheli, Jürg Zingg

● Unser Aktionariat ist sportlich spitze: Michael Bont, Enzo Corvi, Leonardo Genoni, Nino Niederreiter, Raeto Raffainer, Reto von Arx, Jan von Arx

Khurt: «Krass! Das glaubsch jo nitt.»

Der Reihe nach: Wir haben die EHC Chur AG gegründet. Wir arbeiten wie ein Start-up mit mehreren Kapitalrunden. Diese sind für die kommenden 6 bis 18 Monate geplant. Zahlreiche Investoren haben für diese folgenden Investitionsrunden bereits verbindliche Zusagen gemacht. Unser Aktionariat kann man thematisch in drei Gruppen gliedern:

Ausgeprägte Verbundenheit mit Chur

Unsere Verwurzelung in Chur ist uns wichtig. Mit Carmine Di Nardo, Björn Gerhard, Mirco Oswald und Tobias Hemmi bleiben vier wichtige Player im Klub weiterhin an Bord. Es freut uns sehr, dass wir sie als Teil des Gründungsteams haben gewinnen können. Sie atmen EHC Chur, nun haben sie sich ein Stück des Klubs gesichert.

Unternehmerisches Know-how

Patrik Bruderer und Sascha Erni sind zwei Gastro- und Finance-Profis. Steffi Buchli und Florian Kohler verbinden Spitzensport, Start-Up und klassische Betriebsführung. Peter Rötheli, Sales-Profi, bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung als Geschäftsführer eines Swiss League-Klubs mit. Und Jürg Zingg ist erfolgreicher Unternehmer im Bereich Gartengestaltung. Sie alle denken gross und sind bestrebt, den EHC Chur unternehmerisch aufs nächste Level zu bringen. Auch sie sind neu Mitbesitzer des EHC Chur.

Sport-Kompetenz und Feuer für eine Idee

Mit Nino Niederreiter hat der EHC Chur schon seit Jahren einen treuen Unterstützer. Nun macht der NHL-Star den nächsten Schritt: Niederreiter ist neu Aktionär des EHC Chur. Neben Niederreiter haben zwei weitere aktive Spieler Aktien des EHC Chur gezeichnet: Der Churer Enzo Corvi und Nati-Goalie Leonardo Genoni.

Khurt: «Ihar spinnen doch!»

Der vorgelegte Fünfjahresplan hat Niederreiter, Corvi und Genoni überzeugt. Dazu später mehr, wir sind nämlich noch nicht fertig: Auch Reto und Jan von Arx formalisieren ihre Verbundenheit mit dem EHC Chur, indem sie bei der Gründung Aktien gezeichnet haben. Genauso wie Raeto Raffainer und Michael Bont.

Die Gebrüder von Arx als Coaches-Duo und Gerhard als Head of Sports werden für die sportlichen Belange des EHC Chur verantwortlich sein. Raeto Raffainer wird dem Sportteam und dem Verwaltungsrat als Berater zur Verfügung stehen.

Sportliche Vision: Chur, der Bündner Eishockey-Hotspot

Sportlich verfolgt der EHC Chur einen Fünfjahresplan. Der Klub soll sich schrittweise weiterentwickeln und zum Hotspot für junge und arrivierte Spieler mit Schweizer Lizenz werden. In diesem Sinne wird die kommende Saison derzeit voraussichtlich ohne ausländische Spieler geplant.

Khurt: «I like, miar leben Nochwuchs.» Chur will in den kommenden Jahren wieder eine relevante und wichtige Nachwuchs- und Talentschmiede werden. Das grosse Einzugsgebiet bietet dafür Potenzial. In den kommenden Jahren werden die Strukturen im Nachwuchs schrittweise an die Churer Vision angepasst.

Business: Schlanke, moderne Strukturen

Geschäftlich will der EHC Chur neue Erlösquellen und Geschäftsfelder ergründen und bestehende nachhaltig absichern. Die Verankerung in der Region und die Nähe zum regionalen Gewerbe ist hierbei zentral. Der Klub möchte dank einer schlanken und modernen Organisation betriebswirtschaftlich unabhängig und ohne Mäzenentum funktionieren.

Die Geschäftsstelle der EHC Chur AG wird unweit vom Thomas Domenig-Stadion im neu eröffneten InnoQube Switzerland angesiedelt sein. Auf dass das pulsierende Business-Umfeld die nötigen Impulse gibt.

Wir danken allen Partnern, Sponsoren, Gönnern und Vereinsmitgliedern, die uns auf dem Weg in die Swiss League bereits tatkräftig unterstützt haben und uns auch im neuen Profi-Umfeld treu bleiben. Ausserdem begrüssen wir die Sponsoren, die kürzlich neu dazugekommen sind. Nur mit euch allen können wir unsere Vision verfolgen. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Aufbau des neuen EHC Chur.

Quote von Nino Niederreiter, Mitbesitzer und VR EHC Chur

«Was hier entsteht, ist grossartig! Ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein. Ich habe die letzten zehn Jahre in der NHL verbracht. Mit meinem Engagement beim EHC Chur möchte ich das Schweizer Eishockey prägen und vorwärtsbringen.»

Quote von Leonardo Genoni, Mitbesitzer und VR EHC Chur

«Das Projekt interessiert mich aus sportlicher und aus geschäftlicher Optik. Mein Leben ist das Eishockey und ich habe zudem einen Master in Betriebswirtschaft mit Vertiefung Innovationsmanagement. Ich hoffe, dass ich den Klub mit meinen Ideen und meiner Erfahrung weiterbringen kann.»

Quote von Enzo Corvi, Mitbesitzer EHC Chur

«Beim EHC Chur habe ich meine ersten Eishockey-Erfahrungen gemacht. Hier habe ich sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen und konnte viel lernen und profitieren. Mit meinem Engagement als Aktionär möchte ich nun etwas von dem zurückgeben, was ich erfahren und erleben durfte. Ich werde mich insbesondere für die Förderung und Entwicklung des Nachwuchses einsetzen.»

Quote von Reto und Jan von Arx, Coaches und Mitbesitzer EHC Chur

«Wir haben viel Freude an all den Leuten, die neu in verschiedenen Funktionen zum EHC Chur hinzugestossen sind. Was wir in den letzten Monaten zusammengestellt haben ist ein Dreamteam: Wir sind jetzt von Menschen umgeben, die alle Profis auf ihrem Gebiet sind, und die mit uns die Vision EHC Chur mit Leben füllen wollen. Selbstverständlich sind wir uns bewusst, dass die kommende Saison sportlich anspruchsvoll wird. Wir werden alles daran setzen, dass wir uns in der Swiss League festbeissen können. Jetzt geht’s an die Arbeit, jetzt kann’s losgehen!»

Quote von Carmine Di Nardo, Mitbesitzer und VRP EHC Chur

«Was wir heute kommunizieren können, macht mich unglaublich stolz! Und es ist erst der Anfang. Ab jetzt nehmen wir es Schritt für Schritt. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Projekt das Bündner und schliesslich auch das Schweizer Eishockey prägen werden.»

Quote von Alexander Fries, CEO & Board of Directors of InnoQube Switzerland

«InnoQube Switzerland is proud to announce its strategic alliance with the EHC Chur, marking a powerful partnership between innovation and sports excellence. We are thrilled to unite forces with this esteemed local team and eagerly anticipate the transformative outcomes this collaboration will yield. The inclusion of EHC Chur within our InnoQube office underscores our steadfast dedication to strengthening community ties and cultivating unmatched avenues for growth.»

«InnoQube Schweiz ist stolz darauf, seine strategische Allianz mit dem EHC Chur bekannt zu geben, die eine starke Partnerschaft zwischen Innovation und sportlicher Exzellenz darstellt. Wir sind begeistert, unsere Kräfte mit diesem geschätzten lokalen Team zu vereinen und erwarten mit Spannung die transformativen Ergebnisse, die diese Zusammenarbeit hervorbringen wird. Die Aufnahme des EHC Chur in unsere InnoQube-Niederlassung unterstreicht unser stetes Engagement für die Stärkung der gesellschaftlichen Beziehungen und die Förderung von unvergleichlichen Wachstumsmöglichkeiten.»

Und das meint Khurt, das Maskottchen des EHC Chur

«Was dr EHC Chur do ufd Bei gstellt hät, isch sensationell! Endlich wird Khur wieder zunera Iishockey-Hochburg. Und ganz toll findi, dass bi allna Swiss League-Ambitiona au dr Nochwuchs nit vergessa ganga isch. Nu a starka eigna Nochwuchs macht langfristiga Erfolg möglich!»

Der Verwaltungsrat der EHC Chur AG

– Carmine Di Nardo (VRP)

– Jürg Zingg (Vize VRP, zuständig für Business Club & Gewerbe)

– Florian Kohler (Vize VRP, Delegierter Business)

– Patrik Bruderer (VR, zuständig für Bereich Finanzen)

– Björn Gerhard (VR, Delegierter Sport)

– Leonardo Genoni (VR, zuständig für Bereich Nachwuchs und Sport)

– Nino Niederreiter (VR, zuständig für Bereich Nachwuchs und Sport)

Informationen zu Aktionären

Carmine Di Nardo

Carmine Di Nardo ist dem EHC Chur seit seiner Kindheit verbunden. Er wirkt seit mehreren Jahren im Vorstand in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Präsident ad interim. Der gelernte Sanitärmonteur hat sich zum Pflegefachmann HF weitergebildet und ist aktuell Direktor Pflege, Therapien und Soziale Arbeit bei der Psychiatrie St. Gallen.

Jürg Zingg

Jürg Zingg ist am 28. September 1958 geboren und in Felsberg aufgewachsen. In den 90er Jahren war er im Juniorenvorstand des EHC Chur tätig. Seit 1991 Gründer und Mitinhaber der Zingg Gartengestaltung AG.

EHC Chur • 7000 Chur • info@ehc-chur.ch • www.ehc-chur.ch Seite 7/10

Florian Kohler

Florian Kohler ist Unternehmer mit eigener Firma, Start Up Investor und Web3 Experte. Nach einem Master of Arts und einem MBA hat er 15 Jahre Corporate Erfahrung gesammelt. U.a. als Executive Producer Entertainment und Leiter Sportproduktionen bei SRF und als CEO, Swiss Ice Hockey. Als Netzwerker bringt er Menschen zusammen und baut Firmen mit auf. Immer mit dem Ziel neue Wege zu finden und Geschäfte weiterzuentwickeln und zu skalieren.

Patrik Bruderer

Patrik Bruderer ist ein erfahrener Unternehmer mit einem Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften (Zürich und Genf). Seit 2006 hat er sich auf die Beratung und Unterstützung von Unternehmen im Bereich Finanzen, insbesondere in der Hospitality Branche spezialisiert. Bruderer hat mehrere Unternehmen gegründet und/oder geführt, darunter war er Teil der Geschäftsführung des Kaufleuten Restaurants, des Restaurant Bärengasse, der Blauen Ente und diversen kleineren KMU. Heute agiert er als Partner bei «PLING – for smart decisions» und berät diverse national und international tätige Unternehmen als «CFO as a Service». Seine Expertise umfasst Finanzmanagement, HR mit Payroll und strategische Planung.

Sascha Erni

Sascha Erni wuchs in einer Gastronomiefamilie auf und lernte früh, dass eine Erfolgsgeschichte nur mit einem harmonischen Zusammenspiel von Kulinarik, Service und Wirtschaftlichkeit geschrieben werden kann. Diese Erkenntnisse setzte er später in die Praxis um, als er die Gastroberatungsfirma Wimag Management AG mit aufbaute und schliesslich als CEO führte. Dabei trug er zur betriebswirtschaftlichen Unterstützung und Expansion namhafter Betriebe wie NAPULE bei und engagierte sich zudem in eigenen Projekten, wie dem ZFF, dem Zürifäscht und dem WEF in Davos. Seine Expertise erstreckt sich über die operative Betriebsleitung, Partner-Management und das Cost Controlling. Sascha Erni ist Partner bei PLING und auf den «COO as a Service» spezialisiert. In dieser Funktion bringt er seine Erfahrung und sein breites Netzwerk ein, um Unternehmen zu unterstützen und mit smarten Entscheidungen voranzutreiben.

Björn Gerhard

Björn Gerhard machte eine Berufslehre als Polymechaniker. Anschliessend verlief seine Berufslaufbahn über die Berufsbildung in den Bereich Human Resources. Vom Personalentwickler, über den Projektleiter Kultur Transformation bis zur heutigen Tätigkeit als Chief Human Resources Officer bei der Swiss Helicopter Group AG verlief seine Laufbahn etwas atypisch. Neben der beruflichen Karriere spielte Gerhard bis 2015/16 aktiv Eishockey. 2010/11 war er Teil der Aufstiegsmannschaft des EHC Chur. 2017/18 kehrte er als Assistent Coach zum EHC Chur zurück und fungierte über einige Jahre in dieser Funktion. In der vergangenen Saison verantwortete Gerhard als Projektleiter die Koordination rund um die Swiss League Thematik. Ab der Saison 2024/25 ist er nun als Head of Sports für die EHC Chur AG tätig.

Mirco Oswald

Mirco Oswald ist in Chur aufgewachsen und hat hier seine Ausbildung als Elektroinstallateur abgeschlossen. Nach diversen Weiterbildungen, darunter die zum Chefmonteur Kälte BP, arbeitet er seit 2019 als Leiter Service bei der Firma Brasser Kälte AG. Seine grosse Leidenschaft galt schon immer dem EHC Chur – bereits seit seiner Kindheit ist er Mitglied des Fanclubs. Im Laufe der Jahre hat er verschiedene Rollen im Verein übernommen, darunter Aufgaben bei der Schmalspurbar und im Vorstand von Bock uf EHC. Seit über zehn Jahren ist er im Vorstand des EHC Chur aktiv. Mirco Oswald ist für die Halle und die Gastronomie verantwortlich.

Raeto Raffainer

Raeto Raffainer ist seit Oktober 2021 Verwaltungsratsmitglied der Swiss Ice Hockey Federation und Schweizer Council-Mitglied des Internationalen Eishockey Verbandes IIHF. Zuvor war er von 2001 bis 2015 Eishockeyspieler in der National League für den HC Davos, die ZSC Lions, den SC Bern, die SC Rapperswil Jona Lakers und den HC Ambri Piotta. Anschliessend war er in verschiedenen Funktionen im Schweizer Eishockey tätig und leitete unter anderem von 2015 bis 2019 als Direktor die Nationalmannschaften.

EHC Chur • 7000 Chur • info@ehc-chur.ch • www.ehc-chur.ch Seite 10/10

Peter Rötheli

Peter Rötheli ist Jurist mit Abschluss der Universität Bern. Nach drei Jahren Tätigkeit in diesem Bereich wurde er im Jahr 2006 Geschäftsführer beim EHC Olten. Diese Position hatte er 13 Jahre lang inne. Rötheli verfügt über einen CAS-Abschluss in Sportmanagement und ist Inhaber einer Sport-Agentur mit Beratungs-, Betreuungs- und Vermarktungsmandaten im Sportbereich. Seit 2023 leitet er beim EHC Chur im Mandat die Bereiche Vermarktung und Partnerschaften.