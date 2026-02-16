Klare Niederlage nach schwachem Auftritt

Pfaffenhofen. (oex) Nichts wurde es mit der insgeheim erhofften Ãœberraschung.

Im ersten Spiel des Doppelvergleichs mit dem VfE Ulm/Neu-Ulm unterlag der EC Pfaffenhofen am Freitag in Neu-Ulm nach einer schwachen Vorstellung deutlich mit 2:7 (0:2; 0.3; 2:2).

Und das auch vÃ¶llig verdient. â€žIch habe momentan keine ErklÃ¤rung. Diese Leistung war jedenfalls nicht akzeptabel,â€œ redete Markus Muhr nach der Partie auch gar nicht lange um den heiÃŸen Brei herum. Dabei hatte sich seine Mannschaft nach dem Erfolg in Burgau auch gegen die Devils einiges vorgenommen und gehofft, vielleicht den ein oder anderen Punkt aus der Neu-Ulmer Eishalle mit nach Hause nehmen zu kÃ¶nnen. Dass daraus nichts wurde, lag aber nicht nur an den souverÃ¤n und seriÃ¶s auftretenden Hausherren selbst, als vielmehr auch am fahrigen und fehlerbehafteten Auftritt der GÃ¤ste, die zu keiner Zeit an die guten Leistungen der Vorwoche anknÃ¼pfen konnten. â€žWir waren nur die ersten fÃ¼nf Minuten einigermaÃŸen im Spiel,â€œ musste Muhr feststellen. Und schon da lag seine Mannschaft hinten, weil sie sich nach einem gewonnenen Bully im neutralen Drittel einen Fehlpass leistete, den Valentin Der abfing und allein auf Jonathan Kornreder zusteuern konnte.

Danach kamen auch die GÃ¤ste zu einigen MÃ¶glichkeiten, ehe sie in der 8. Minute den nÃ¤chsten RÃ¼ckschlag zu verdauen hatten. Ein Pass von hinter dem Tor erreichte den vÃ¶llig frei im Slot lauernden Jakub Bernad, der nicht lange fackelte und zum 2:0 traf. Ein Treffer der bezeichnend war fÃ¼r das Spiel der Pfaffenhofener an diesem Abend. Hatten sie in der Vorwoche noch mit ihrem Defensivverhalten Ã¼berzeugt, als sie konsequent in die ZweikÃ¤mpfe gingen, die RÃ¤ume eng machten und so nur wenig Chacen zulieÃŸen, war davon an diesem Abend nicht mehr viel Ã¼briggeblieben. Das nutzten die erfahrenen und technisch versierten Gastgeber, um die Partie zu kontrollieren und den Vorsprung kontinuierlich auszubauen. Kurz nach dem ersten Wechsel erhÃ¶hte Dominik Synek auf 3:0 und anders als noch Anfang Januar im Spiel der Hauptrunde, als die Pfaffenhofener nach einem 1:4 RÃ¼ckstand noch einen ZÃ¤hler entfÃ¼hren konnten, war dieses Mal daran nicht zu denken. Denn spÃ¤testens mit dem Ulmer Doppelschlag kurz vor Drittelende war die Frage nach dem Sieger beantwortet.

Im Schlussabschnitt bauten die Schwaben ihren Vorsprung zunÃ¤chst weiter aus, ehe die Pfaffenhofener mit zwei Treffern das Ergebnis noch ein wenig ansehnlicher gestalten konnten. Erfreulich dabei, dass Robert Gebhardt gleich im ersten Spiel nach seiner RÃ¼ckkehr vom Bezirksligisten ESV Dachau (zusammen mit Wassilij Guft-Sokolov), an beiden Treffern beteiligt war. ZunÃ¤chst legte er fÃ¼r Liam HÃ¤tinen auf, der mit einer Direktabnahme erfolgreich war, dann traf er selbst zum Endstand. Dennoch war Markus Muhr am Ende bedient. â€žDas war nicht gut genug fÃ¼r die Bayernliga. Wenn du so spielst, hast du dort nichts zu suchen,â€œ lautete sein ernÃ¼chterndes Schlussfazit.

EC Pfaffenhofen: Kornreder, Marx, Muhr, HÃ¤tinen L., Wolf Mi., MÃ¼nzhuber, Sauer, Leonhardt, Ullmann, Neubauer, Gebhardt, Seidel, Guft-Sokolov, HÃ¤tinen K., Tlacil, Vrana, Fichtenau, Weber, Schwirtzer

Tore: 1:0 (3.) Der; 2:0 (8.) Bernad (Podesva, Rudkovski); 3:0 (22.) Synek (Slavicek); 4:0 (35.) NÃ¶ÃŸ (Synek); 5:0 (36.) Rudkovski (Wirz, Bernad); 6:0 (51.) Slavicek (Synek, NÃ¶ÃŸ); 7:0 (53.) NÃ¶ÃŸ (Klingler, Slavicek); 7:1 (54.) HÃ¤tinen L. (Gebhardt, Vrana); 7:2 (58.) Gebhardt (Tlacil, Vrana)

Strafen: VfE 2 ECP 4

Zuschauer: 530

Vierzig Sekunden fehlten zum Sieg

Bittere Niederlage nach VerlÃ¤ngerung gegen Ulm

Pfaffenhofen (oex) Eine Ã¼berzeugende Vorstellung bot der EC Pfaffenhofen am Sonntag gegen den VfE Ulm/Neu, doch am Ende gab es nur enttÃ¤uschte Gesichter im Lager der Hausherren. 2:1 fÃ¼hrte die Mannschaft vom Markus Muhr bis 40 Sekunden vor dem Ende gegen den TabellenfÃ¼hrer der Abstiegsrunde und hatte den so wichtigen Drei-Punkte-Erfolg bereits vor Augen, als sie Martin Podesva aus allen TrÃ¤umen riss. In der anschlieÃŸenden VerlÃ¤ngerung entfÃ¼hrte schlieÃŸlich Bohumil Slavicek mit dem Siegtreffer auch noch den Zusatzpunkt an die Donau.

â€žHÃ¤tte mir vor dem Spiel jemand den einen Punkt angeboten, hÃ¤tte ich das sofort angenommen,â€œ gab Muhr nach der Partie zu, wohl auch noch unter dem Eindruck des schwachen Auftritts und der daraus resultierenden klaren Niederlage nur zwei Tage zuvor in der Neu-Ulmer Eishalle. â€žAber so ist die Niederlage natÃ¼rlich sehr bitter,â€œ trauerte er den zwei verlorenen Punkten nach. Vor allem weil seine Mannschaft eine der besten Saisonleistungen auf eigenem Eis abgeliefert hatte und das weiterhin ohne die verletzten fÃ¼nf Stammspieler. â€žNach der schwachen Vorstellung vom Freitag bin ich heute mit der Leistung absolut zufrieden,â€œ lobte Muhr. Und sein Ulmer Kollege konnte ihm da nur beipflichten. â€žMeinen allerhÃ¶chsten Respekt an die Pfaffenhofener Mannschaft. Die haben heute alles gegeben, waren bissig in den ZweikÃ¤mpfen und haben sich in jeden Schuss geworfen,â€œ sagteÂ Michael Bielefeld, der natÃ¼rlich froh war, dass es seiner Mannschaft am Ende doch noch gelungen war, die Partie zu drehen und damit den vorzeitigen Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Der hatte schon gute zwei Minuten vor dem Ende seinen TorhÃ¼ter vom Eis genommen, um mit einem sechsten Feldspieler nochÂ zum Ausgleich zu kommen. Dazu bot er seine erfahrensten Spieler auf, die sich im Pfaffenhofener Verteidigungsdrittel festsetzten. Nachdem mehrere Versuche der GÃ¤ste von der ECP-Abwehr geblockt oder vom Ã¼berragenden Jonathan Kornreder entschÃ¤rft worden waren, hatten die Gastgeber die Gelegenheit, sich zu befreien. Doch sie brachten den Puck nicht aus dem eigenen Drittel und im anschlieÃŸenden GedrÃ¤nge vor dem Tor schaffte es Podesva, die Scheibe irgendwie Ã¼ber die Linie zu stochern. Von Beginn an hatten sich beide Mannschaften einen offenen, aber jederzeit fairen Schlagabtausch geliefert, in dem die GÃ¤ste zwar erwartungsgemÃ¤ÃŸ etwas mehr vom Spiel hatten, die Gastgeber aber mit ihren schnell vorgetragenen Angriffen jederzeit gefÃ¤hrlich waren. In der 10. Minute brachte Podesva Ulm nach Vorarbeit seines tschechischen Landsmanns Jakub Bernad in Front. Gleich darauf musste Kareem HÃ¤tinen wegen eines unkorrekten KÃ¶rperangriffs gleich fÃ¼r fÃ¼nf Minuten auf die Strafbank, in dem Fall eine ziemlich harte Entscheidung. Die Hausherren wehrten sich zunÃ¤chst vehement gegen einen weiteren Gegentreffer und glichen eine Minute vor Ablauf der Strafe sogar aus. Jan Tlacil, der angeschlagen in das Spiel ging, startete einen Konter und nachdem er im ersten Versuch den Puck nicht richtig getroffen hatte, lieÃŸ er im zweiten Michael GÃ¼ÃŸbacher im Tor der GÃ¤ste keine Chance. Im Mittelabschnitt blieb die Begegnung weiter offen, ehe in der 37. Minute die Gastgeber jubeln konnten. Lukas Ullmann eroberte in der Kurve den Puck, zog vor den Kasten und traf ins lange Eck. Auch im Schlussabschnitt gab es Chancen auf beiden Seiten und nachdem Tlacil die groÃŸe MÃ¶glichkeit zum 3:1 ausgelassen hatte, sorgten die Devils doch noch fÃ¼r ErnÃ¼chterung bei den Hausherren. In der VerlÃ¤ngerung nutzten sie schlieÃŸlich auch noch das Momentum und sicherten sich durch Slaviceks Treffer im Nachschuss auch noch den Zusatzpunkt.

EC Pfaffenhofen: Kornreder, Marx, Muhr, HÃ¤tinen L., Wolf Mi., MÃ¼nzhuber, Sauer, Leonhardt, Ullmann, Neubauer, Gebhardt, Seidel, Guft-Sokolov, HÃ¤tinen K., Tlacil, Vrana, Fichtenau, Weber, Pfab L., Schwirtzer

Tore: 0:1 (10.) Podesva (Bernad, Schneider); 1:1 (16.) Tlacil (4:5); 2:1 (37.) Ullmann (Neubauer, Vrana); 2:2 (60.) Podesva (Klingler); 2:3 (63.) Slavicek

Strafen:Â ECPÂ 9Â Â VfEÂ Â 4

Zuschauer: 200

