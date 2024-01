Klare Niederlage gegen die Eisadler

Artikel anhören Ratingen. (PM Ice Aliens) Eine verdiente 2:6-Niederlage kassierten die Ice Aliens im Spitzenspiel gegen die Eisadler aus Dortmund. 703 Zuschauer waren gekommen,...

Artikel anhören Artikel anhören

Ratingen. (PM Ice Aliens) Eine verdiente 2:6-Niederlage kassierten die Ice Aliens im Spitzenspiel gegen die Eisadler aus Dortmund.

703 Zuschauer waren gekommen, eine tolle Kulisse, auch zahlreiche DEG-Anhänger nutzten mit ihrer Dauerkarte das Angebot der Ice Aliens.

Das erste Drittel starteten die Ice Aliens kontrolliert und fuhren einige Angriffe auf das Dortmunder Gehäuse. Die Gäste blieben mit Kontern über ihre pfeilschnelle erste Reihe, die später an vier von sechs Treffern beteiligt war, stets gefährlich. Tim Brazda sorgte für die 1:0- Führung in Überzahl. Doch nach einem Stellungsfehler in der Abwehr kamen die Eisadler gut 3 Sekunden vor dem Ende des Drittels zum 1:1-Ausgleich. Eine überlange erste Drittelpause nahm den Ice Aliens den Schwung und im zweiten Durchgang kontrollierte nun der Gast die Partie. Folgerichtig fielen hier drei Treffer zur 4:1-Führung nach 40 Minuten für Dortmund. Die wenigen Gelegenheiten für Ratingen wurden vom sehr gut aufgelegten Gästetorwart Marvin Nickel vereitelt.

Im letzten Abschnitt wollten die Ice Aliens sich nicht ergeben und kamen wieder besser ins Spiel. Benjamin Hanke mit dem 2:4 weckte kurzzeitig die Hoffnung, dass noch was gehen könnte, doch nach einer Strafe für Ratingen erzielte Dortmund in Überzahl das 5:2 und legte später auch noch das 6:2 nach. Ein gebrauchter Tag für die Ice Aliens. Dortmund hat nun als Topteam der Liga drei von vier Spielen gegen die Ice Aliens gewonnen und wird als absoluter Favorit in die Playoffs gehen, unabhängig vom Tabellenstand. Hier haben die Ratinger immer noch einen Vorsprung, die Dortmunder sind auf Ausrutscher der Ice Aliens angewiesen und können nicht aus eigener Kraft die Tabellenführung übernehmen.

Cheftrainer Frank Gentges ging mit seiner Mannschaft nach dem Spiel hart ins Gericht: „Unser heutiges Spiel war das Spiegelbild unserer letzten beiden Wochen. Nach unserem 4:2 Erfolg in Dortmund kurz vor Weihnachten haben einige Spieler des eh schon dünnen Kaders gemeint, dass sie Eishockey spielen können. Die Trainingsleistung und auch die Trainingsbeteiligung war von einigen Spielern eine Frechheit. Auch im heutigen Spiel hatten wir 6-7 Totalausfälle und sowas ist bei einem so dünnen Kader, wo auch noch zwei wichtige Spieler verletzt fehlen, absolut nicht zu kompensieren. Ich habe die ganze Woche immer wieder darauf hingewiesen, aber dann gewinnen wir Freitag 12:1 in Troisdorf bei einem Schussverhältnis von 93:4 und der Kopf einiger Spieler wurde immer größer.

Solche Gegner stehen aber absolut in keinem Verhältnis zu den Top-Gegnern und gegen die haben wir nur eine Chance, wenn ALLE Spieler in ALLEN Bereichen überperformen und insbesondere defensiv 100% ihren Job machen. Das haben wir glücklicherweise bis jetzt immer gemacht und heute haben einige ihr wahres Gesicht gezeigt. Wer immer noch nicht verstanden hat, dass unser Kader qualitativ und quantitativ nicht zu den Top-2 Teams der Liga gehört, dem kann ich auch nicht mehr helfen, mit der Leistung von heute, haben wir selbst Probleme gegen zwei weitere Teams außerhalb der Top-2 zu punkten. Der Spielverlauf des heutigen Spiels ist einfach erzählt, im ersten Drittel waren wir klar besser, hätten auf Grund der vielen Großchancen das Spiel da schon für uns entscheiden müssen und bekommen dann 3 Sekunden vor Drittelpause wegen eines katastrophalen Abwehrfehlers das 1:1. Dann sitzen wir statt 15 Minuten Pause aufgrund einer Karneval-Präsentation, von der wir nichts wussten, 35 Minuten in der Kabine. Im zweiten und dritten Drittel haben wir weiterhin alle Großchancen liegen lassen und wie schon gesagt, on top waren dann noch 6-7 Spieler defensive Totalausfälle.“

Nächstes Wochenende ist spielfrei, die nächsten Partien stehen erst in 14 Tagen an. Freitag, 19.01.2024 um 20:00 gegen Solingen am Sandbach und Sonntag, 21.01.2024, ebenfalls um 20:00 Uhr, in Neuss

Foto: Daniela Schmidt