Klare Niederlage fÃ¼r die Haie in Asiago

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HCI kann im Kampf um die Top 6 vorerst keinen Boden gutmachen. Die Haie verlieren in Asiago mit...

Artikel anhören Artikel anhören

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI kann im Kampf um die Top 6 vorerst keinen Boden gutmachen. Die Haie verlieren in Asiago mit 4:7.

Der HCI, ohne den erkrankten Martin Ulmer, dominiert die ersten zehn Minuten in Asiago. Die Haie haben deutlich mehr vom Spiel, eine ganze Reihe an Chancen (z.B. Roy, Shaw, Mader, Albano) und lassen die Hausherren offensiv nicht zur Geltung kommen. Bis zu Minute 11, denn da geht Asiago wie aus dem Nichts in Führung. Evan Buitenhuis lässt einen Schuss zur Seite abprallen, Michele Stevan verwertet den Rebound zum 1:0. Dieser Treffer zeigt bei den Haien Wirkung, die wenig später auch das zweite Gegentor hinnehmen müssen. Matteo Gennaro trifft nach sehenswerter Einzelleistung zum 2:0. Asiago tritt jetzt selbstsicherer auf, bei den Haien ist der Schwung der Anfangsminuten verflogen. Erst gegen Ende des Drittels können die Tiroler wieder Druck erzeugen, und stellen quasi mit der Pausensirene auf 1:2. Nick Albano ist nach einem Shaw-Schuss zur Stelle.

Drittel zwei beginnt zwar mit einer guten Chance für Gordie Green, wird aber aus Sicht der Haie ein rabenschwarzes. Asiago, gestützt auf einen starken Schlussmann Justin Fazio, kontert stets brandgefährlich und ist an diesem Abend besonders im Powerplay ungemein effizient. Nach dem etwas glücklichen 3:1 durch Misley in Überzahl (22., die Scheibe findet über den Schlittschuh von Halbert ins Haie-Tor) erhöht Marchetti in Minute 32 auf 4:1. Green kann zwar im Powerplay wieder verkürzen, doch Asiago baut noch im Mitteldrittel durch zwei weitere Überzahltreffer (Rockwood mit 2 plus 2 plus 10 auf der Strafbank) durch McShane und Gazzola auf 6:2 aus. Mit dem Zweiten Drittel endet auch ein gebrauchter Arbeitstag für Even Buitenhuis. Er wird im Schlussdrittel durch Markus Gratzer ersetzt.

Dort zeigen die Haie Moral, stecken nicht auf und können durch Kevin Roy und Senna Peeters noch auf 4:6 verkürzen, mehr ist an diesem Abend aber nicht drinnen. Finoro sorgt eine Minute vor Ende mit dem 7:4 ins leere Tor für die endgültige Entscheidung.

Die Haie kassieren in Asiago eine klare Niederlage, liegen weiter vier Punkte hinter Bozen und Pustertal auf Rang 8. Am Mittwoch kommt es zum wichtigen Spiel beim HCP. Die Chance für die Tiroler eine Reaktion auf die heutige Niederlage zu zeigen.

Migross Supermercati Asiago – HC TIWAG Innsbruck–Die Haie 7:4 (2:1,4:1,1:2)

Tore: Stevan (11.), Gennaro (14.), Misley (22./PP1), Marchetti (32.), McShane (38./PP1/GWG), Gazzola (39./PP1), Finoro (59.) bzw. Albano (20.), Green (33./PP1), Roy (45.), Peeters (58.);