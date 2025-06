Klagenfurt holt sich Verteidiger aus der Penny DEL

Klagenfurt. (PM EC KAC) Der kanadische Verteidiger Jordan Murray wechselt nach vier Jahren in der DEL zur neuen Saison nach Klagenfurt, er ist der erste Neuzugang des EC-KAC in der aktuellen Transferperiode.

Der EC-KAC freut sich, bekanntgeben zu können, dass er seine erste Neuverpflichtung im Vorfeld der Saison 2025/26 getätigt hat. Österreichs Rekordmeister verstärkt seine Defensive mit Jordan Murray (32), der einen Vertrag über die kommende Spielzeit unterfertigt hat.

Jordan Murray verbrachte seine letzten drei Juniorenjahre in Kanadas höchster Nachwuchsliga, ehe er für vier Saisonen das Universitätsteam aus seiner Heimatprovinz New Brunswick repräsentierte. Nach seinem Studienabschluss schlug der Verteidiger die Profilaufbahn ein, drei Spielzeiten hindurch war er vornehmlich in der American Hockey League (AHL) aktiv, in der er 174 Mal für das Farmteam der Ottawa Senators auflief. Im Sommer 2020 wechselte Jordan Murray nach Europa, wo er in seiner ersten Saison sowohl in der KHL als auch der SHL aktiv war. Seit 2021 spielte der Linksschütze durchgehend in der DEL und trug dabei die Trikots der Grizzlys Wolfsburg, der Adler Mannheim und zuletzt der Schwenninger Wild Wings. In insgesamt 215 Einsätzen in der höchsten Liga Deutschlands sammelte Jordan Murray 113 Scorerpunkte (24 Tore, 89 Vorlagen), lediglich sieben Abwehrspieler im Bewerb verbuchten in diesem Zeitraum mehr Zähler auf ihren individuellen Konten.

„Wir freuen uns, dass sich Jordan Murray unserer Mannschaft anschließt. Er ist ein Spieler, bei dem wir das Gefühl haben, dass er unsere bestehende Gruppe gut und sinnvoll ergänzt: Er agiert auf beiden Seiten des Pucks konsequent und ist im Stande, unsere grundsätzlich schnelle Spielweise umzusetzen. Seine Ausgewogenheit zwischen defensiven und offensiven Fähigkeiten war für uns der ausschlaggebende Punkt dafür, uns um ihn zu bemühen. Insgesamt macht Jordan Murray unser Team besser, auch hat er in Nordamerika wie in Europa in erfolgreichen Organisationen gespielt und bringt daher auch die damit verbundenen Erfahrungen mit in unser Gefüge“, kommentiert Head Coach Kirk Furey die Verpflichtung des Abwehrspielers.

Jordan Murray: „Ich spiele jetzt schon seit einigen Jahren in Europa und habe immer nur Positives über den EC-KAC gehört. Zuletzt habe ich mich auch mit Paul Postma unterhalten, der über Team und Trainerstab geschwärmt hat. Vergangenen Sommer war ich mit Schwenningen auf Trainingscamp in Klagenfurt, dabei konnte ich die wunderschöne Stadt schon ein wenig kennenlernen, auch die Heidi Horten-Arena ist sehr fein, ich freue mich schon darauf, dort vor vollen Rängen aufzulaufen. Meine Zielsetzung ist es, einen Titel zu gewinnen, denn der EC-KAC gehört Jahr für Jahr zu den Spitzenteams und Meisteranwärtern in seiner Liga. Zu den zukünftigen Erfolgen dieses Traditionsklubs möchte ich meinen Teil beitragen.“

Stand der Kaderplanung 2025/26

Torhüter: Sebastian Dahm (2026), Florian Vorauer (2027)

Abwehr: Jesper Jensen Aabo (2026), David Maier (2026), Jordan Murray (2026), Thimo Nickl (2027), Maximilian Preiml (2027), Tobias Sablattnig (2027), Clemens Unterweger (2026)

Angriff: Matt Fraser (2026), Mathias From (2026), Luka Gomboc (2026), Raphael Herburger (2026), Fabian Hochegger (2026), Thomas Hundertpfund (2026), Jan Muršak (2026), Daniel Obersteiner (2028), Nick Petersen (2026), Simeon Schwinger (2026), Finn van Ee (2026)

Abgänge: Thomas Klassek, Steven Strong, Kevin Clark, Nick Pastujov, Senna Peeters

