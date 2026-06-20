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K&K bleiben! Keil und Keller verteidigen weiter in Rot-Weiß

20. Juni 20262 Mins read55
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Philipp Keil - © Lissy Strodel, ESV Buchloe
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Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten basteln weiter eifrig am Kader für die kommende Saison und setzten dabei weiter auf Konstanz.

Denn mit den beiden Verteidigern Philipp Keil und Johannes Keller haben erneut zwei Spieler bei den Freibeutern verlängert, die bereits im letzten Jahr im Kader der Gennachstädter gestanden sind. Während Keil nach dem Wechsel während der Spielzeit 2024/25 somit in seine zweite komplette Saison bei den Pirates geht, ist es für Abwehrkollege Johannes Keller bereits das vierte Jahr am Stück bei den Rot-Weißen.

Über die erneute Zusage und die damit verbundene Treue beider Spieler freut man sich bei den Verantwortlichen daher sehr. „Joman hat in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen. Er ist ein echter Teamplayer, der sich mit dem Verein identifiziert und auch in der Mannschaft einen hohen Stellenwert genießt“, meint Team-Manager David Strodel zum Verbleib von Johannes Keller. Und auch der Buchloer Trainer Dominic Weiß sieht dies ganz ähnlich: „Johannes ist ein absolut wichtiger Bestandteil des Teams und ich bin davon überzeugt, dass er kommende Saison den nächsten wichtigen Schritt in seiner Entwicklung gehen wird.“

Für den jungen Verteidiger ist das Piraten-Lager bislang die einzige Station im Seniorenbereich, nachdem Keller 2023 als damaliger Kapitän der Kaufbeurer U20-Mannschaft nach Buchloe gewechselt war. Seither hat der gebürtige Landsberger fast 130 Bayernliga-Partien für die Pirates absolviert und dabei drei Treffer und 12 Assists beisteuern können. Mit gerade einmal 23 Jahren zählt Keller definitiv auch noch zu den lern- und entwicklungsfähigen Spielern, dessen Potential man in der kommenden Spielzeit weiter rauskitzeln möchte, damit die Buchloer Hintermannschaft auch im nächsten Winter sattelfest ist.

Dieses Vorhaben ebenfalls tatkräftig unterstützen wird auch weiterhin Philipp Keil, der mit seiner zuverlässigen Art nicht nur in der letzten Spielzeit eine wichtige Rolle in der ESV-Abwehr eingenommen hat, sondern dies auch in der anstehenden wieder einnehmen soll. „Keilo ist aus meiner Sicht einer der oft verkannten Spielertypen“, erklärt sein Trainer. „Aber genau deshalb ist er für uns als Mannschaft sehr wertvoll, da er immer alles für die Truppe macht und seinen Beitrag leistet – egal in welcher Rolle“, so die lobenden Worte von Dominic Weis über den 28-jährigen Verteidiger, der bereits einiges an Bayernliga- und auch Oberligaerfahrung in seiner Laufbahn sammeln konnte. Und auch diese Einschätzung teilt Team-Manager David Strodel in nahezu identischer Weise: „Philipp ist einer dieser Spieler, deren Wert man oftmals erst erkennt, wenn sie nicht da sind. Er stellt sich komplett in den Dienst der Mannschaft und macht die Dinge, die vielleicht nicht immer in der Statistik auftauchen, für ein Team aber enorm wichtig sind, da sie der Mannschaft Stabilität und Verlässlichkeit verleihen.“

Genau wie Johannes Keller wurde auch Philipp Keil im Kaufbeurer Nachwuchs bestens ausgebildet und wagte anschließend den Sprung in die dritte Liga, wo er in der Oberliga für Memmingen und Landsberg insgesamt dreieinhalb Jahre aktiv war. Anschließend wechselte er für dreieinhalb Spielzeiten zum Ligakonkurrenten nach Schongau, von wo aus Keil im Januar 2025 schließlich auch nach Buchloe gekommen war. „Philipp ist ein eher unauffälliger Spielertyp, aber aus meiner Sicht ein grundsolider Verteidiger mit geringer Fehlerquote – das macht ihn für mich entsprechend wertvoll“, nennt Weis die Qualitäten des Abwehrspezialisten, der in der zurückliegenden Saison aber auch einen Treffer und 13 Vorlagen beisteuern konnte. Mit seiner Erfahrung, Ruhe und den bereits erwähnten Fähigkeiten soll Keil daher auch in der neuen Spielzeit wieder ein entscheidendes Puzzlestück in der Buchloer Defensive bilden, die mit den beiden Verlängerungen also weiter konkrete Formen annimmt.

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