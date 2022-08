â€žKirill 1″ und â€žKirill 2″ verlÃ¤ngern beim EHC

Neuwied. (PM EHC) Nach den vier Neuzugängen aus Dinslaken geht es beim EHC „Die Bären“ 2016 nun mit zwei Vertragsverlängerungen weiter. Kirill Litvinov und...

Neuwied. (PM EHC) Nach den vier Neuzugängen aus Dinslaken geht es beim EHC „Die Bären“ 2016 nun mit zwei Vertragsverlängerungen weiter.

Kirill Litvinov und Kirill Klyuyev, in Mannschaftskreisen auch „Kirill 1″ und „Kirill 2″ genannt, werden dem Regionalligisten in der Saison 2022/23 weiterhin zur Verfügung stehen. Angreifer Litvinov hat sich unter Trainer Leos Sulak zuletzt nicht nur kontinuierlich weiterentwickelt, mit seinen 20 Jahren ist er auch ob der U-Spieler-Regelung ein wichtiger Faktor im Team. „Kirill hat sich immer besser an die Regionalliga herangetastet. Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden und uns sicher, dass er diese fortsetzen wird“, sagt Manager Carsten Billigmann.

Wie Klyuyev zu den Neuwieder Puckjägern kam, ist eine besondere Geschichte. Eines Abends stand er im Icehouse und wollte sich über eine Trainingsmöglichkeit informieren. Hobbymannschaft? Nachwuchs? Nein, Regionalliga. Sulak hat den grundsoliden Verteidiger getestet, für gut befunden und im Saisonfinale regelmäßig Eiszeit gegeben. „Er ist ein Spieler, der auf den ersten Blick vielleicht nicht sonderlich auffällt, aber einen sehr sicheren Part in unserer Abwehr spielt“, sagt Billigmann über den 23-Jährigen.