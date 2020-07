Kieren Vogel bleibt ein Ice Dragon

Herford. (PM HEV) Drei Jahre lang ist Kieren Vogel inzwischen der Rückhalt beim Herforder Eishockey Verein und brachte es in dieser Zeit auf 114...

Herford. (PM HEV) Drei Jahre lang ist Kieren Vogel inzwischen der Rückhalt beim Herforder Eishockey Verein und brachte es in dieser Zeit auf 114 Einsätze für den HEV.

Damals wechselte er von der U18 der Düsseldorfer EG nach Ostwestfalen und spielte sich schnell in die Herzen der Fans.

Auch in der kommenden Saison wird der bald 23jährige Goali weiterhin für die Ice Dragons das Tor hüten und somit seine erste Oberligaspielzeit in Angriff nehmen. Oft genug entschied er in der Vergangenheit Spiele für seinen Verein und wird auch in der 3. Liga seine Klasse unter Beweis stellen.

Aus seiner Düsseldorfer Nachwuchszeit sind dem Herforder Torwart auch die Neuzugänge Dennis König und Daniel Bartuli bekannt, mit denen er bereits bei der DEG zusammen in der DNL auf dem Eis stand und gemeinsam mit den beiden Verteidigern erfolgreich Gegentreffer verhinderte.

Kieren Vogel ist mittlerweile in Herford heimisch geworden und so war schnell klar, dass er den HEV-Weg in die Oberliga Nord mitgeht. Der Herforder Eishockey Verein freut sich mit seinen Fans, dass Kieren Vogel weiterhin in den Farben schwarz/rot aufläuft und den Ice Dragons die Kiste sauber hält.