Kids on Ice Day bei den Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Statt zwei Spiele am vergangenen Wochenende konnten die Black Hawks nur eines bestreiten, dass dafür aber am Ende siegreich: mit einem Mini-Kader siegten die Habichte mit 5:3 in Stuttgart.

Das Grippevirus hatte die halbe Mannschaft lahmgelegt. Der DEB hat das Spiel mit 5:0 für Lindau gewertet, weil diese keinen Nachholtermin annahmen. Mit Memmingen und Höchstadt warten nun zwei starke Gegner am Wochenende, Punkte sind aber in beiden Spielen möglich!

Das Heimrecht in den Play-Offs haben die Memmingen Indians fest im Visier! Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Verfolger Riessersee. Deshalb werden die Indianer heute Abend voll motiviert in die Partie gegen die Black Hawks gehen. Die geben sich jedoch kämpferisch und wollen den Allgäuern alles abverlangen. Dabei hofft Black Hawks Coach Thomas Vogl auf einen volleren Kader betont aber, dass „die Trauben in Memmingen schon hoch hängen“. Zuletzt gab es für die Indians eine deutlich 0:9 Klatsche beim Ligaprimus in Weiden. Der Stachel wird wohl im Indianerland noch tief sitzen. Chance oder Risiko für die Black Hawks?

Ganz im Zeichen des Nachwuchses steht das Heimspiel der Passau Black Hawks am kommenden Sonntag. Zur familienfreundlichen Zeit mit einem Spielbeginn um 17:30 Uhr erwartet die Zuschauer ein buntes Rahmenprogramm rund um den Eishockeynachwuchs. Um auch möglichst vielen Kindern auf der Tribüne den schnellsten Mannschaftssport der Welt näher zu bringen haben alle Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt. So richtig gut läuft es aktuell bei den Höchstädtern nicht, aus den letzten vier Spielen holte der HEC nur zwei Punkte. Im letzten Aufeinandertreffen hatten die Passauer die Nase vorn. Mit 4:2 gewannen die Hawks im Aischgrund. Vieles spricht für ein spannendes Spiel in der Eis-Arena.

Blick auf das Donau Derby

Dreimal ausverkauft, so lautet die Bilanz der letzten drei Derbys Passau gegen Deggendorf. Auch am Freitag in einer Woche knistert es wieder, diesmal in der Passauer Eis-Arena. Tickets gibt es bereits jetzt bei Spieth & Wensky (hier keine Tickets für den Gästeblock) oder auf etix.com

Tickets für das Heimspiel am morgigen Freitag gibt es bereits online bei etix.com oder an der Abendkasse ab 16:30 Uhr. -pbh