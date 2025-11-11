„Kids on Ice“ bei den Young Gladiators – Nachwuchs auf dem Eis willkommen“

Erding. (PM Gladiators) Die Young Gladiators Erding laden alle eissportbegeisterten Kinder am Samstag, 22. November 2025, zu einem besonderen Erlebnis in die Stadtwerke Erding Arena ein.

Unter dem Motto „Kids on Ice – Probiere dich als Eishockeyspieler“ können Mädchen und Jungen selbst in die Rolle eines Eishockeyspielers schlüpfen und die Faszination des Sports hautnah erleben.

Los geht es bereits am Vormittag: Von 10:15 bis 12:45 Uhr steht das U9 BEV-Turnier auf dem Programm, bei dem die Young Gladiators auf die Nachwuchsteams aus Ingolstadt, Landshut und Gebensbach treffen. Die jungen Talente zeigen, wie viel Leidenschaft und Teamgeist schon in den kleinsten Spielern steckt – ein Highlight für alle, die Eishockey aus nächster Nähe erleben wollen.

Im Anschluss dürfen die Kinder selbst aktiv werden: Beim Schnuppertraining von 13:00 bis 14:15 Uhr haben sie die Möglichkeit, mit Unterstützung erfahrener Trainer und Spieler der Young Gladiators ihre ersten Versuche auf dem Eis zu machen. Schlittschuhe und Ausrüstung können vor Ort ausgeliehen werden, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

„Mit dem Kids on Ice Day wollen wir Kindern die Freude am Eishockey näherbringen und zeigen, wie viel Spaß dieser Sport macht – ganz ohne Druck, einfach mit Begeisterung“, sagen Verena Gentele und Martin Klostermann, die Jugendleiter der Young Gladiators.

Eltern, Freunde und Interessierte sind herzlich eingeladen, den Tag in der Stadtwerke Erding Arena mitzuerleben und sich über die Nachwuchsarbeit des Vereins zu informieren.

Termin: Samstag, 22. November 2025

Ort: Stadtwerke Erding Arena

Programm:

• 10:15 – 12:45 Uhr: U9 BEV-Turnier mit Ingolstadt, Landshut und Gebensbach

• 13:00 – 14:15 Uhr: Schnuppertraining für Kinder

