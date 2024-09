Kick-off-Event fÃ¼r Partner und Sponsoren: Erste Einblicke in den neuen VIP-Raum des EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Die Vorfreude auf die neue Saison am Gutenbergweg ist buchstäblich mit Händen zu greifen – auch bei den Partnern und Sponsoren...

Landshut. (PM EVL) Die Vorfreude auf die neue Saison am Gutenbergweg ist buchstäblich mit Händen zu greifen – auch bei den Partnern und Sponsoren des EV Landshut.

Bei einem Kick-off- Event am Dienstag in der Fanatec Arena stimmten Geschäftsführer Ralf Hantschke und Präsident Alexander Steiger über 100 Gäste auf die DEL2-Spielzeit 2024/25 ein und boten bei dieser Gelegenheit auch einen Vorab-Einblick in den modernisierten und erweiterten VIP-Raum. Das komplett anwesende Team von Cheftrainer Heiko Vogler gab in mehreren Interviews im offiziellen Teil des Abends sowie in zahlreichen persönlichen Gesprächen aktuelle Informationen aus erster Hand.

Die EVL-Verantwortlichen zeigten sich hocherfreut über das große Interesse an der Veranstaltung und unterstrichen die Bedeutung verlässlicher Partner für den Verein. „Vielen Dank für dieses Engagement, das Bekenntnis der Sponsoren zum EVL ist das Fundament für unsere Arbeit“, betonten Steiger und Hantschke unisono. Man habe in den letzten Jahren wirtschaftlich und sportlich eine sehr gute Entwicklung genommen, die man weiterhin ambitioniert fortsetzen wolle.

Diesbezüglich seien der Lizenzantrag und die Hinterlegung der Bürgschaft für die PENNY DEL ein deutliches Signal an das gesamte Umfeld. Zwar bedeute dies nicht, so Hantschke, „dass wir in diesem oder im nächsten Jahr aufsteigen müssen“ – aber die Botschaft sei klar: „Wir wollen dieses Ziel perspektivisch in den Blick nehmen.“ Als Vertreter der Stadt Landshut würdigte Bürgermeister Thomas Haslinger den Stellenwert des EV Landshut für die Stadtgesellschaft und darüber hinaus seine bundesweite bzw. internationale Ausstrahlung.

Beim anschließenden Rundgang bekamen die Gäste einen ersten Eindruck von dem in neuer Optik erstrahlenden VIP-Raum, der in der Sommerpause im ersten von zwei Bauabschnitten saniert und zunächst um 30 Plätze erweitert wurde. „Wir haben viel verändert, um die Wohlfühlatmosphäre beim Netzwerken weiter zu verbessern“, berichtete Ralf Hantschke.

Alexander Steiger betonte, dass die Räumlichkeiten bestens geeignet seien, „die gemeinsame Leidenschaft für den Eishockeysport und den EVL weiter zu vertiefen“. Zudem könne man sie bei Interesse auch für externe Veranstaltungen nutzen. Nach der Saison 2024/25 werden im Rahmen des zweiten Bauabschnitts bisherige Büroflächen in den VIP-Raum integriert, so dass dessen Gesamtkapazität (von 200) auf 260 bis 280 Plätze steigt.