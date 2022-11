Kevin Wilson zurÃ¼ck am Sandbach

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ice Aliens freuen sich, eine weitere Verpflichtung bekannt geben zu dürfen. Von den Füchsen Duisburg wechselt Kevin Wilson zurück...

Von den Füchsen Duisburg wechselt Kevin Wilson zurück an den Sandbach. Der 35jährige Stürmer hat eine Ratinger Vergangenheit, denn er spielte bereits in Nachwuchsmannschaften, der damaligen 1b und in der ersten Mannschaft, bevor er zur Saison 2016/2017 nach Dinslaken wechselte. Von 2018 bis 2020 lief er für die Neuwieder Bären auf, um 2021 zu den Füchsen Duisburg zu wechseln. Mit dem Team wurde er im vwergangenen Jahr Meister und stieg in die Oberliga auf. Kevin bringt also eine gehörige Portion Erfahrung mit und wird die Abgänge in der Offensive zumindest teilweise kompensieren.

Nun hat sich herausgestellt, dass die zeitlichen Belastungen in der Oberliga doch zu groß sind, er bestritt am vergangenen Mittwoch sein letztes Spiel für die Füchse Duisburg. Kevin wird zukünftig in Ratingen die Nr. 20 tragen und soll schon am Sonntag in Neuwied auflaufen.

Chefcoach Gentges freut sich auf den Neuzugang: für Kevin war die Oberliga in der aktuellen Struktur in Verbindung mit seinem Hauptberuf nicht machbar. Ich hoffe, dass er jetzt die erneute Umstellung zur Regionalliga wieder schnell vollzieht, wo er eine ganz andere Rolle spielen muss. Dann sollte er für uns ein wichtiger Faktor werden, insbesondere im Power-Play.