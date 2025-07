Kevin Steiner kehrt zurÃ¼ck zum ESC Kempten

Kempten. (PM ESC) Ein hartes Jahr liegt hinter dem 27 jährigen Stürmer.

Kein einziges Spiel konnte er aufgrund einer Verletzung absolvieren. Inzwischen ist er aber wieder fit, und stand seit Dezember schon wieder auf dem Eis zum trainieren. In der Saison 2018 / 2019 war es, als der gebürtige Peißenberger von seinem Ausbildungsverein, dem EV Füssen nach Kempten wechselte. Er konnte sein Talent damals bereits unter Beweis stellen, wechselte dann aber an den Lech zur EA Schongau. Dort blieb er dann, mit einem kurzen Intermezzo in Füssen, bis zur abgelaufenen Saison. In den Spielen gegen Kempten zeigte er immer wieder seine Stärken, vor allem im Torabschluss. Ganz abgerissen war der Kontakt zwischen Steiner und dem ESC nie, dafür kennen sich viele Spieler auch zu gut, die bereits früher gemeinsam gespielt haben.

Ervin Masek über den Rückkehrer: Wir bekommen mit Kevin einen schnellen und zweikampfstarken Spieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Durch seine Verletzung musste er die vergangene Saison komplett ausfallen lassen. Er hat sich aber eindrucksvoll zurückgekämpft und steht seit Dezember wieder auf dem Eis. So kann er absolut fit mit der Mannschaft in die neue Saison starten. Kevin kommt in ein vertrautes Umfeld und wir freuen uns ihn wieder im Sharks Trikot zu sehen.

