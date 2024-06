Kevin Reich: â€žWir sind jetzt schon heiÃŸ auf den 1. Septemberâ€œ – Vorbereitungsprogramm der Scorpions steht

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions freuen sich in diesem Jahr ein interessantes Vorbereitungsprogramm veröffentlichen zu können, bei dem auch Testspiele gegen zwei DEL...

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions freuen sich in diesem Jahr ein interessantes Vorbereitungsprogramm veröffentlichen zu können, bei dem auch Testspiele gegen zwei DEL 2 Ligisten stattfinden werden.

Los geht es am 01.09.24, mit der Saisoneröffnungsfeier in der heimischen ARS Arena, gegen den Hauptrundenmeister der DEL 2 23/24.

Hier die Übersicht zum Vorbereitungsprogramm:

01.09.24 – 17:00 Uhr Hannover Scorpions vs. Kassel Huskies

06.09.24 – 20:00 Uhr Hannover Scorpions vs. TecArt Black Dragons Erfurt

08.09.24 – 15:00 Uhr Krefeld Pinguine vs. Hannover Scorpions

13.09.24 – 20:00 Uhr Hannover Scorpions vs. Tilburg Trappers

15.09.24 – 16:30 Uhr Tilburg Trappers vs. Hannover Scorpions

Die Scorpions bedanken sich an dieser Stelle bei den gegnerischen Teams für die kooperative Zusammenarbeit bei der Planung des Vorbereitungsprogramms.

„Wir sind jetzt schon heiß auf den 1. September“, so der neue 1. Goalie der Scorpions, Kevin Reich.