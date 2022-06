Kevin Marquardt bleibt den Mighty Dogs treu

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Kevin Marquardt wird auch zur neuen Saison weiterhin das Trikot der Mighty Dogs tragen und somit in seine achte (!)...

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Kevin Marquardt wird auch zur neuen Saison weiterhin das Trikot der Mighty Dogs tragen und somit in seine achte (!) Saison gehen.

Seine ersten Spiele macht der 24-jährige in der Saison 2014/2015 und war in den weiteren Jahren für den ERV Schweinfurt auf Punktejagd. Zur Saison 2018/2019 wechselte der offensivstarke Verteidiger an die Saale nach Bad Kissingen, eher er wieder durch die bekannten Umstände in der laufenden Saison 2019/2020 zurück an den Main kam und seither nicht mehr wegzudenken ist. Das Kevin sich in Schweinfurt wohlfühlt, bestätigt der deutsch-Kanadier immer wieder:

„Mit meinen Jungs macht es mir hier einfach richtig Spaß! Daher ist für mich ausschlaggebend gewesen, dass das Umfeld passt und es auch innerhalb der Mannschaft ebenfalls passt. Auch meine berufliche Situation hat diese Entscheidung entsprechend auch beeinflusst. Zudem wurden die Gespräche sehr früh geführt, weshalb schnell klar war, dass ich hier bleiben werde!

Trotz seiner wohl bisher erfolgreichsten Saison störte Kevin ein entscheidendes Detail letzte Saison:

„Für mich persönlich lief es letztes Jahr natürlich ganz gut. Aber ich hätte natürlich wie auch der Rest der Mannschaft lieber mehr erreicht und das ist auch mein Ziel in der kommenden Saison. Wir wollen da anknüpfen, wo wir aufgehört haben: erfolgreich die Spiele beenden!“

Die Vertragsverlängerung mit Kevin Marquardt ist ein weiterer wichtiger Schritt und dürfte entsprechende Freude bei den Fans auslösen. Die Freude bei den Verantwortlichen um Gerald Zettner ist entsprechend groß:

„Als gelernter Stürmer hat Kevin eine super Entwicklung als Verteidiger genommen und war einer der absoluten Leistungsträger in der letzten Saison, was ihn für andere Vereine natürlich auch attraktiv macht. Umso mehr freuen wir uns, dass er nochmals um ein weiteres Jahr verlängert hat.“