Kevin Macierzynski wechselt zu den Haien

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI verstärkt sich mit Kevin Macierzynski. Der Routinier unterschreibt für zwei Jahre.

Kevin Macierzynski ist eine wahre Konstante in der win2day ICE Hockey League. Der 33-jährige Vorarlberger kann auf knapp 600 Ligaspiele verweisen, lief zudem 21-mal für Österreichs Nationalteam auf. Zuletzt führte Kevin die Pioneers Vorarlberg auch als Kapitän an. Mit seiner Verpflichtung ist es den Haien gelungen, einen echten heimischen Führungsspieler zu verpflichten.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck freut sich, Kevin, nach unzähligen Westderbys als Gegner, künftig im Haie-Trikot zu sehen.

Kevin Macierzynski: „Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, so war es es für meine Familie und mich ein Leichtes, uns für Innsbruck zu entscheiden. Ich freue mich schon sehr auf die neue Herausforderung, und werde wie immer 100 Prozent für den Verein am Eis lassen.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoch Ryan Kinasewich und Co Florian Pedevilla: „Der Kampf um die Österreicher in der Liga wird immer härter. Umso mehr freut es uns, mit Kevin eine wirklich starke Verpflichtung getätigt zu haben. Er bringt Leadership und Erfahrung mit, und ist mit seinem Einsatz am Eis ein echtes Vorbild. Wir sind schon seit einigen Jahren mit ihm in Kontakt und sind sehr froh, dass wir Kevin jetzt zwei Jahre bei uns haben.“