Kevin Fink und Adam Giacomuzzi bleiben Rittens Kämpfernaturen

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps können auch in der Saison 2025/26 auf zwei richtige Krieger vertrauen.

Kevin Fink und Adam Giacomuzzi bleiben auf ihrem Hochplateau. Beide sind nicht nur ausgezeichnete Eishockeyspieler, sie zeichnen sich besonders mit ihrem unbändigen Einsatz aus, der die beiden Rittner zu sehr unangenehmen Gegenspielern macht.

Kevin Fink gehört mit seinen 26 Jahren, er wurde am 19. Dezember 1998 geboren, zu den erfahreneren Spielern der Rittner Buam SkyAlps. Im Kader scheint der Angreifer seit der Saison 2015/16 auf, in der Ritten noch in der damaligen Serie A spielte. Punktete er zu Beginn noch spärlich, so ist der Knoten spätestens seit der Saison 2021/22 aufgegangen. Mit 20 Punkten oder mehr kann man beim Rittner rechnen, wobei er in der Saison 2023/24 alle Erwartungen übertraf und es auf fast 50 Scorerpunkte brachte. Im vergangenen Jahr waren es 32 Punkte (14 Tore) in 63 Spielen. Dabei ist Fink ein harter Gegenspieler: Bei 1,74 Metern Körpergröße misst er satte 84 Kilogramm Gewicht. Sein tiefer Körperschwerpunkt ist auch für robustere Gegenspieler nicht einfach auszuhebeln. Und weil Fink ohne Kompromisse in die Zweikämpfe geht, macht ihn das zu einem steten Unruheherd in der Offensive.

Dasselbe gilt für Adam Giacomuzzi: Der 23-Jährige ist ebenso kompromisslos in den Zweikämpfen, wirft sich ohne Angst in Gegner und Bande und ist sich selbst für einen Boxkampf nicht zu schade. Was dabei aber nicht außen vorgehen darf, sind seine Qualitäten auf dem Eis. Giacomuzzi, der seit der Saison 2018/19 im Rittner Kader aufscheint, bringt mit einer Körpergröße von 1,85 Metern und einem Gewicht von 91 Kilogramm eine gewaltige Kraft auf das Eis, trotzdem ist er auf seinen Schlittschuhen aber wieselflink unterwegs und verfügt über ein starkes Stickhandling. Das hat dem am 24. Mai 2002 geborenen Angreifer in der vergangenen Saison zu 27 Scorerpunkten (13 Tore) in 66 Spielen verholfen. Außerdem hat Giacomuzzi teilweise auch in der Abwehr ausgeholfen, als Not am Mann war.

„Kevin Fink ist schon seit Jahren dabei, er ist fast schon ein alter Hase. Er spielt mit hoher Intensität und geht auch dorthin, wo es wehtut. Wir hoffen, dass er in Sachen Punkteproduktion wieder an das Jahr 2023/24 anschließen kann. Adam Giacomuzzi kann sehr flexibel eingesetzt werden. Wenn er seinen Körper richtig einsetzt, ist er ein sehr dominanter Spieler mit großem Zug zum Tor. Außerdem ist er noch jung und mitten in der Entwicklung – er ist sehr wichtig für uns“, freuen sich die beiden Sportdirektoren über die nächsten zwei fundamentalen Bestätigungen für die Saison 2025/26.