Kevin Dierks zieht erstes Fazit: Gladiators setzen auf Wachstum mit Verantwortung – „Zusätzlich gewonnene Sponsoringgelder erhöhen den Spieleretat nicht signifikant“

Erding. (PM Gladiators) Seit rund 100 Tagen ist Kevin Dierks Geschäftsführer der Erding Gladiators GmbH.

Im Gespräch zieht er ein erstes Fazit, erläutert die wirtschaftliche Ausrichtung des Clubs und blickt auf die sportlichen Ziele der ersten Oberliga-Saison.

Kevin, in der Politik zieht man nach 100 Tagen im Amt ein erstes Fazit. Wie fällt deines aus?

Die ersten Monate waren intensiv und positiv. Der Club hat viel Leidenschaft, viel ehrenamtliches Engagement und eine starke Identifikation im Umfeld. Mein Anspruch war von Anfang an, zuzuhören, Kontakte aufzubauen und mit dem Team Strukturen weiterzuentwickeln. Wir haben viele Gespräche geführt, neue Partner gewonnen und bestehende Verbindungen intensiviert. Zugleich haben wir an Themen gearbeitet, die nicht immer sofort sichtbar sind. Das Fundament ist nun da, aber wir stehen erst am Anfang eines längeren Weges. Unser klares sportliches Ziel ist es, sich in der Oberliga zu etablieren und mindestens die Pre-Playoffs zu erreichen. Wir wollen uns als unangenehmer, leidenschaftlicher und gut organisierter Gegner präsentieren – insbesondere in unserer Arena.

Wie hoch ist der Etat in der Oberliga und wie setzt er sich zusammen?

Der Etat liegt bei rund 1,3 Millionen Euro und damit auf dem Niveau der vergangenen Saison. Mehr als die Hälfte davon sind Personalkosten. Die wichtigste Einnahmequelle ist das Sponsoring. Dazu kommen Ticketing, Merchandising und Sprade TV. Im Ticketing haben wir rund 400 Dauerkarten verkauft und liegen damit knapp über dem Niveau der vergangenen Saison.

Einige Partner haben ihr Engagement aufgrund der wirtschaftlichen Lage in Deutschland reduziert. Gleichzeitig haben wir zahlreiche neue Sponsoren gewonnen. Es geht dabei um mehr als klassische Werbeflächen. Wir wollen Partnerschaften entwickeln, die für beide Seiten funktionieren – mit Sichtbarkeit, Netzwerken, hochwertigen Spieltagen und konkreten Aktivierungsmöglichkeiten. Die Oberliga Süd schafft dabei eine Präsenz weit über den Landkreis hinaus.

Man muss aber auch klar sagen: Die zusätzlich gewonnenen Sponsoringgelder erhöhen den Spieleretat nicht signifikant. Sie helfen vielmehr dabei, die in allen Bereichen gestiegenen externen Kosten zu decken. Zudem haben wir bewusst in unsere Organisationsstruktur investiert – neben meiner hauptamtlichen Position auch in die sportliche Leitung und ins Marketing. Ein höherer Spieleretat kann den kurzfristigen sportlichen Erfolg fördern. Für die langfristige Entwicklung des Vereins ist es aber genauso wichtig, Personal, Prozesse und die organisatorische Basis auszubauen. Davon profitiert der Club über eine einzelne Saison hinaus und kann auch in der Kaderplanung professioneller arbeiten.

Ist der Kader komplett oder tut sich noch etwas?

Im Eishockey ist ein Kader nie zu 100 Prozent abgeschlossen. Wir beobachten den Markt weiter und bleiben handlungsfähig, falls sich eine sportlich und wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit ergibt. Entscheidend ist die richtige Mischung aus Qualität, Charakter, Teamfähigkeit und einer klaren Rollenverteilung. Unser Fokus liegt darauf, dass die Mannschaft unter John Sicinski zusammenwächst und die Abläufe verinnerlicht. Die Vorbereitung ist dafür besonders wichtig. Sollte sich etwas ergeben, das uns klar weiterbringt, werden wir es sorgfältig prüfen. Einen Schnellschuss wird es aber nicht geben. Wir werden keine Entscheidungen treffen, die kurzfristig gut klingen und den Club langfristig belasten.

Wie bewertest du den TSV-Nachwuchs und die Chance einer engeren Verknüpfung?

Der Nachwuchs des TSV Erding ist für den gesamten Standort unverzichtbar. Ohne starke Nachwuchsarbeit gibt es keine nachhaltige Zukunft im Eishockey. Die Young Gladiators leisten hier wertvolle Arbeit. Sie vermitteln Kindern und Jugendlichen sportliche Entwicklung, Gemeinschaft und Werte wie Teamgeist und Verantwortung.

Eine engere Verknüpfung bietet große Chancen. Wir wollen jungen Spielerinnen und Spielern Vorbilder geben, Wege in die erste Mannschaft sichtbar machen und den Austausch zwischen Nachwuchs und Oberliga-Team weiter stärken. Spieler aus der U20 trainieren bereits regelmäßig bei der ersten Mannschaft mit.

Auch wirtschaftlich gibt es eine wichtige Verbindung: Alle Einnahmen aus den Kiosken in der Arena bleiben beim Nachwuchs. Je mehr an den Spieltagen konsumiert wird, desto größer sind die finanziellen Möglichkeiten des TSV für die Nachwuchsarbeit. Wenn Kinder in Erding ins Training gehen und gleichzeitig sehen, dass ein Erdinger Eigengewächs wie Josh Samanski den Sprung bis in die NHL schaffen kann, ist das eine starke Motivation.

Wie siehst du allgemein die Zukunft der Oberliga? Die Schere zwischen „Arm“ und „Reich“ scheint immer größer zu werden.

Die wirtschaftlichen Unterschiede sind eine Realität. Einige Standorte haben größere Budgets, mehr hauptamtliche Strukturen oder andere Einnahmemöglichkeiten. Gleichzeitig steigen die Kosten für Personal, Reisen, Infrastruktur und Spielbetrieb. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit muss deshalb bei jedem Verein Vorrang vor kurzfristigem sportlichem Erfolg haben.

Die Oberliga braucht weiterhin eine klare gemeinsame Strategie: verlässliche Rahmenbedingungen, eine realistische Kostenstruktur, gute Vermarktung und ein stärkeres Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften. Clubs wie wir müssen ihre regionalen Stärken nutzen, gute Partnerarbeit leisten und sportliche Ambition mit kaufmännischer Vernunft verbinden.

555 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht