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TSV Erding Gladiators

Kevin Dierks: 23-jähriger Eishockey-Enthusiast übernimmt die operative und strategische Verantwortung bei den Erding Gladiators

24. März 20261 Mins read56
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Das neue Führungsduo der Erding Gladiators. Links Kevin Dierks, Geschäftsführer Erding Gladiators / Rechts Thomas Daffner, sportlicher Leiter Erding Gladiators - © Erding Gladiators
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Erding. (PM Gladiators) Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern, nun ist es offiziell: Mit Kevin Dierks übernimmt ein 23-jähriger Eishockey-Enthusiast die operative und strategische Verantwortung der Erding Gladiators.

Der aus dem Umland Hannovers stammende Dierks kam über seinen Bruder zum Eishockey, wurde früh Fan der Hannover Indians und war in seiner Jugend eng in deren Fanszene eingebunden. Durch zahlreiche Besuche an nahezu allen Oberliga-Standorten und seine Vernetzung innerhalb der Liga verfügt er über eine tiefe Kenntnis der Strukturen, Akteure und Besonderheiten der Oberliga.

„Ich habe früh gelernt, was ein Eishockeystandort neben dem Eis braucht – Struktur, Klarheit und Nähe zu den Fans“, sagt Dierks. „In Erding sehe ich enormes Potenzial. Ich möchte mithelfen, die Gladiators Schritt für Schritt weiter zu professionalisieren und den Standort nachhaltig zu entwickeln.“

Zuvor hatte er bereits bei den Black Hawks Passau bewiesen, dass er einen Standort gestalten kann.

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