KEVÂ´81 hofft erneut auf viele #Wegbegleiter in der Saison 2022/2023

Krefeld. (PM KEV) Auch in dieser Saison wird der Krefelder EV die erfolgreiche Wegbegleiter Geschichte aus dem Vorjahr fortführen und bittet die schwarze-gelbe Eishockeyfamilie auch in diesem Jahr um ihre Unterstützung.

Der KEV81 hat es wieder geschafft, alle 5 Sterne des DEL/DEB Zertifizierungsprogramms zu erreichen und gehört damit auch in der kommenden Saison zu den Top-9 Ausbildungsstandorten in ganz Deutschland. Dieser großartige Erfolg ist nicht hoch genug zu bewerten, wenn die Krefelder Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Örtlichkeiten mit denen von Organisationen wie zum Beispiel den Jungadlern Mannheim, Eisbären Berlin oder Kölner Junghaien vergleicht.

„Zum einen ist es dem unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiter und dem der vielen ehrenamtlichen Helfern zu verdanken, aber ohne die tolle Unterstützung derer, die sich an unser Wegbegleiter Aktion beteiligt haben, hätte der KEV81 es dieses Mal nicht geschafft, das Ziel zu erreichen!“, macht Sportvorstand Elmar Schmitz deutlich.

Zum Start in die Saison 2022/2023 sind die Herausforderungen nicht kleiner geworden. Die nach wie vor anhaltende Pandemie, die Auswirkungen des Ukraine Krieges und auch der Abstieg der KEV Pinguine in die DEL2 belasten den Etat des Vereins zusätzlich. Darum der Aufruf an alle Wegbegleiter der letzten Saison: „Bitte unterstützt uns auch jetzt wieder und helft uns dabei unseren 250 Kindern und Jugendlichen weiterhin die bestmöglichen Trainings- und Spielbedingungen bieten zu können. An diejenigen, die letzte Saison noch nicht dabei waren: Werdet ein Wegbegleiter, damit Krefeld auch in Zukunft zur Elite der deutschen Ausbildungsvereine gehört. Wir zählen auf euch, ohne euch werden wir es nicht schaffen!“

Als kleines Dankeschön erhält natürlich auch in dieser Saison jeder Wegbegleiter eine Karte, die ihm den kostenlosen Zutritt zu allen Spielen des KEV81, inklusive der Spiele des U23-Teams in der Oberliga-Nord, ermöglicht.

Nach Eingang der Spende von mindestens 198,10 Euro, Verwendungszweck „KEV81 Wegbegleiter“, geht euch eure Wegbegleiterkarte umgehend zu. Bitte gebt dazu eure Adresse bei der Überweisung mit an.

Bankverbindung:

Krefelder Eislaufverein von 1981 e. V.

Sparkasse Krefeld

IBAN: DE94 3205 0000 0096 0044 94