KEV Laufschule startet am 13.09.2021

Krefeld. (PM KEV) Nach fast einem Jahr Pause in der Laufschule geht es nun schnell wieder los: Sobald das Eis in der Rheinlandhalle wieder...

Krefeld. (PM KEV) Nach fast einem Jahr Pause in der Laufschule geht es nun schnell wieder los: Sobald das Eis in der Rheinlandhalle wieder nutzbar ist, will KEV-Nachwuchskoordinator Dennis Weidenbach wieder mit den Kindern auf das Eis gehen und die ersten Schritte auf dem neuen Untergrund erproben.

Geplanter Start ist Montag, der 13.09.2021 um 15:00 Uhr. Anmeldungen können über die Homepage des KEV oder direkt an Dennis Weidenbach gestellt werden.

Montags (15:00 – 16:00 Uhr, RH) und donnerstags (13:45 – 14:45 Uhr, RH) haben die Kinder die Möglichkeit allgemein im läuferischen Bereich die Eisfläche für sich zu entdecken. Dienstags und donnerstags werden die Kinder zusätzlich an einer spezifischen „Eishockeylaufschule“ teilnehmen können. Von 16:00 – 17:00 Uhr wird die U7-Mannschaft des KEV auf einer Hälfte der Rheinlandhalle trainieren. Auf der anderen Fläche werden KEV-Trainer junge und interessierte Kinder in den Feinheiten des Schlittschuhlaufens unterweisen und dies schon etwas auf den Eishockeybereich spezialisieren. Teilnehmer der KEV-Laufschule dürfen zusätzlich montags von 15:00 – 16:00 Uhr aufs Eis.

Die Kosten für einen Kurs (Kurs 1 September bis Dezember) betragen 100 EUR und werden an den KEV überwiesen. Die Kleidung ist angemessen zur kalten Eishalle zu wählen, ein Helm und Handschuhe sind Pflicht. Nach dem Hygienekonzept des KEV ist des Weiteren eine Anmeldung in der App „SpielerPlus“ zur einfachen Rückverfolgbarkeit der Kinder erforderlich. Alle weiteren Infos auf der Homepage unter kev81.de/laufschule und unter Tel. 0172-9340374 (Dennis Weidenbach).