Keussen und Valenti treffen zum Saisonauftakt: Huskies siegen mit 2:1 in der Lausitz

Kassel. (PM Huskies) Zum Saisonauftakt ging es am heutigen Abend für unsere Huskies gegen die Lausitzer Füchse, auf welche man erst in den vergangenen Playoffs traf.

Den ersten Treffer der Saison erzielte Joel Keussen, Valenti traf im zweiten Drittel zur 2:1-Führung, welche auch bis zur Schlusssirene Bestand hielt.

Der Start in die Partie war furios. Bereits nach etwa 30 Sekunden hatten beide Teams schon jeweils eine Gelegenheit auf den Führungstreffer. Das Spielgeschehen beruhigte sich aber schnell wieder, wobei die Huskies dieses weitgehend kontrollierten. Wirklich gefährliche Abschlüsse blieben aber, auch während eines Huskies-Powerplay, erstmal aus. In der 15. Spielminute fiel dann der erste Treffer der Saison: Einen im Slot noch leicht springenden Puck traf Keussen perfekt und so schlug der Puck im rechten Eck zur 1:0-Führung für die Schlittenhunde ein. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn Scheidl glich mit einem flachen Schuss aus ähnlicher Position nur etwa anderthalb Minuten später wieder aus (16.). Beinahe wären die Füchse sogar mit einer Führung in die erste Pause gegangen, doch der rechte Pfosten verhinderte den zweiten Treffer (19.).

Früh im Mittelabschnitt fiel die Führung stattdessen wieder auf der anderen Seite: Garlent fand an alter Wirkungsstätte den am rechten Pfosten vollkommen freistehenden Valenti, welcher so nur noch einschieben musste (22.). Beinahe gelang es den Füchsen erneut die direkte Antwort zu liefern, der Abschluss von Ziesche aus kurzer Distanz landete aber nur am Außenpfosten (25.). In der Folge erarbeiteten sich die Gastgeber immer mehr Offensivanteile, schafften es allerdings nicht Maxwell zu überwinden. Auch in eigener Unterzahl hielt der Schlussmann der Huskies mit zwei Paraden die Führung fest (37.). Kurz vor Drittelende hatten auch die Schlittenhunde wieder eine gute Gelegenheit: Keck fuhr mit viel Tempo in das Drittel der Füchse, verzögerte kurz, verfehlte schlussendlich mit seinem Abschluss das Tor aber knapp, weswegen es zu Drittelende bei der knappen 2:1-Führung blieb.

Im letzten Drittel verpassten die Huskies es, sich in den ersten Minuten eine komfortablere Führung zu erspielen. Den besten Abschluss in dieser Phase hatte Olsen, dessen Schuss Morrone jedoch noch leicht mit der Fanghand entschärfen konnte (45.). Anschließend folgten die Minuten des Brandon Maxwell: In einer Phase, in der die Nordhessen das Spiel eigentlich kontrollierten kamen die Füchse zu einem Konter, welchen der Huskies-Goalie aber entschärfen konnte (49.). Auch zwei Minuten später hieß es für die Füchse wieder „Endstation Maxwell!“. Den wohl spielentscheidenden Save lieferte der Torhüter aber in der 57. Minute als die Füchse wieder einen Konter fuhren, Maxwell den Abschluss zunächst parieren konnte und sich anschließend geistesgegenwärtig mit dem Rücken auf den Puck warf. In den letzten drei Minuten gelang es den Schlittenhunden die Scheibe lange zu halten und so Zeit von der Uhr zu nehmen. Erst in der Schlussminute kamen die Gastgeber nochmal in die Offensive, fanden in der aufopferungsvoll kämpfenden Defensive der Huskies aber ihren Meister.

Die Huskies starten somit mit drei Punkten in die Saison und erwarten am Sonntag um 18:30 Uhr Liga-Neuling Weiden in der Nordhessen Arena

Tore:

0:1 Keussen (Bender, Olsen – 15. Min.)

1:1 Scheidl (Zerter-Gossage, Jahnke – 16. Min.)

1:2 Valenti (Garlent – 22. Min.)