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HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Kernberger wird ein Hai

18. MÃ¤rz 20261 Mins read78
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Michael Kernberger - Â© HCI Media
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Innsbruck. (PM HCI) Der HCI meldet den nÃ¤chsten Neuzugang in der Defensive.

Michael Kernberger stÃ¶ÃŸt ab der kommenden Saison zu den Innsbruckern.

Schon lange haben es die Spatzen vom Dach gepfiffen â€“ jetzt ist es offiziell: Michael Kernberger lÃ¤uft kÃ¼nftig fÃ¼r den HC TIWAG Innsbruck auf. Der 29-jÃ¤hrige gebÃ¼rtige Klagenfurter spielte in der abgelaufenen Saison groÃŸteils fÃ¼r die Pioneers Vorarlberg, verbuchte zuvor vier EinsÃ¤tze fÃ¼r die Black Wings Linz, und verstÃ¤rkte zuletzt den VSV in den Playoffs.

Mit Kernberger kommt ein erfahrener Ã¶sterreichischer Verteidiger nach Innsbruck, der die ICE Hockey League bestens kennt und mit seiner physischen Spielweise StabilitÃ¤t in unsere Defensive bringen soll. Michael bringt viel Routine, FÃ¼hrungsqualitÃ¤t und ProfessionalitÃ¤t mit â€“ Eigenschaften, die unserer Mannschaft auf und neben dem Eis helfen werden.

Michael Kernberger: â€žFÃ¼r mich war es von Anfang an wichtig, eine gute Rolle in meinem zukÃ¼nftigen Team zu Ã¼bernehmen. Die GesprÃ¤che waren durchwegs positiv und wertschÃ¤tzend, und ich habe deutlich gespÃ¼rt, dass man sich um mich bemÃ¼ht. Besonders Ã¼berzeugt hat mich die klare Vision, langfristig etwas aufzubauen. Ich freue mich sehr, ein Teil dieses Weges zu seinâ€œ

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich: â€žWir freuen uns sehr, Michael in unserem Verein begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen. Er bringt eine beeindruckende Vita aus seiner Zeit in der Ã¶sterreichischen Nationalmannschaft und seiner langjÃ¤hrigen Erfahrung in unserer Liga mit. Unser Ziel als Verein ist es, fÃ¼r die kommende Saison eine starke Defensive aufzubauen, und er ist ein wichtiger Baustein dafÃ¼r.

Assistant Coach Florian Pedevilla: â€žMichael kennt die Liga hervorragend und bringt mit seiner Routine aus zahlreichen Spielen in der ICE Hockey League sowie seiner physischen Spielweise wichtige StabilitÃ¤t in unsere Defensive. Wir sind Ã¼berzeugt, dass er eine zentrale Rolle in unserer Weiterentwicklung einnehmen und ein wichtiger Baustein fÃ¼r eine erfolgreiche Zukunft der Haie sein wird.â€œ

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