Kercs bleibt Skills-Coach der Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Der 32-Jährige geht damit schon in seine dritte Saison beim niederbayerischen PENNY DEL-Club und verstärkt das Trainerteam weiterhin als Techniktrainer.

„Ich coache die Spieler in allen Technik-Bereichen, insbesondere was das Skating und Schießen angeht. Ich unterstütze die Jungs also in ihrer persönlichen Entwicklung, die sich dann auf den Erfolg des Teams auszahlt“, erklärt Aleksandrs Kercs.

„Aleks macht in unserem Team eine hervorragende Arbeit. Er ist sehr motiviert und engagiert sich sehr für die persönliche Entwicklung unserer Spieler. Er trägt maßgeblich zum Erfolg unserer Mannschaft bei. Noch dazu ist er auch für die Nachwuchsteams des EHC Straubing zuständig und übernimmt dort immer mehr Verantwortung “, so Jason Dunham über den Skills-Coach.

„Straubing ist eine großartige Stadt für mich und meine Familie. Auch in der Organisation fühle ich mich sehr wohl. Der Trainerstab hier arbeitet super zusammen und auch mit den Jungs verstehe ich mich hervorragend. Ich freue mich, mit den Spielern weiterhin an ihrer individuellen Entwicklung zu arbeiten und das Team auf dem Weg zum Erfolg zu unterstützen“, sagt der Skills-Coach selbst zu seiner Weiterverpflichtung.

