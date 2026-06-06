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Home Deutschland DEL 2 EHC Freiburg „Kennt die Liga inzwischen bestens“ – Wölfe Freiburg finden das nächste Kader-Mosaiksteinchen mit Dylan Plouffe
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„Kennt die Liga inzwischen bestens“ – Wölfe Freiburg finden das nächste Kader-Mosaiksteinchen mit Dylan Plouffe

6. Juni 20261 Mins read231
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Dylan Plouffe - © Sportfoto-Sale (DR)
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Freiburg. (PM EHCF) Mit Dylan Plouffe kann der EHC Freiburg einen weiteren Neuzugang für die DEL2-Saison 2026/27 präsentieren.

Der 27-jährige Deutsch-Kanadier wechselt nach Stationen bei den Lausitzer Füchsen, den Starbulls Rosenheim sowie zuletzt dem EV Landshut in den Breisgau und wird künftig das Trikot der Wölfe tragen.

Plouffe gilt als robuster Verteidiger mit guter Übersicht, hoher Laufbereitschaft und körperlicher Präsenz. Der Linksschütze sammelte bereits wertvolle Erfahrung in der DEL2 und überzeugte dort insbesondere durch seine konstante Defensivarbeit sowie sein ausgeprägtes Spielverständnis. Bevor er den Sprung nach Deutschland wagte, durchlief der in Kanada geborene Verteidiger seine sportliche Ausbildung im Mutterland des Eishockeys und stand unter anderem mehrere Jahre für die University of Alberta auf dem Eis.

Sportlicher Leiter Simon Danner erklärt zur Neuverpflichtung: „Dylan bringt genau die Eigenschaften mit, die wir für unsere Defensive gesucht haben. Er ist läuferisch stark, defensiv sehr zuverlässig und kennt die Liga inzwischen bestens. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg in Freiburg entschieden hat.“

Auch Dylan Plouffe blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit dem EHC Freiburg waren von Anfang an sehr positiv. Ich habe großen Respekt vor dem Club, den Fans und dem Umfeld. Für mich ist es eine spannende Herausforderung und ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft in die neue Saison zu starten.“

Mit der Verpflichtung von Dylan Plouffe gewinnt der EHC Freiburg zusätzliche Stabilität und Tiefe für die Defensive und verstärkt sich mit einem erfahrenen DEL2-Verteidiger, der seine Qualitäten bereits unter Beweis gestellt hat.

Offizieller Wölfe-Kader für die DEL2-Saison 2026/27 (Stand: 06.06.2026)

Cheftrainer: Johannes Nygard (Pioneers Vorarlberg)
Co-Trainer: Maximilian Deichstetter (ERC Ingolstadt)

Torhüter: Olafr Schmidt (Bietigheim Steelers), Christian Schneider (Eispiraten Crimmitschau)
Abwehr: Tim Sezemsky (Lausitzer Füchse), Kilian Kühnhauser, Dylan Plouffe (EV Landshut)
Sturm: Andreas Döpfner (EHC Winterthur / CH), Nikolas Linsenmaier, Fabian Ilestedt, Lynden McCallum, Christian Billich, Lukas Mühlbauer, Parker Bowles (EC Bad Nauheim), Fynn Ludwig (EHC Freiburg U20), Lukas Steinhauser (ERC Ingolstadt U20)

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