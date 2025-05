Kempten: Zwei StÃ¼rmer verlÃ¤ngern

Kempten. (PM ESC) Beide Offensivkräfte sind inzwischen schon Dauerbrenner in Kempten.

Schirrmacher geht bereits in seine fünfte Spielzeit in Kempten. Über Ulm/Neu-Ulm kam der gebürtige Memminger damals nach Kempten und überzeugt Jahr für Jahr vor allem durch seinen Einsatz und seine Spielintelligenz.

Noch ein Jahr länger an Bord ist Maximilian Schäffler. Seine sechste Spielzeit an der Iller steht an und zeugt von der Vereinstreue des 33 jährigen Stürmers. Ausgestattet mit jahrelanger Erfahrung aus der DEL 2 in Kaufbeuren und Ravensburg und der DEL in Augsburg ist er Jahr für Jahr einer der wichtigsten Stürmer bei den Sharks. Dazu gehört er zu den besten Bullyspielern der ganzen Liga, was ihn umso wertvoller für das Team von Sven Curmann macht.

Die Sharks freuen sich sehr über die Verlängerung ihrer beiden Offensivkräfte und wünschen Beiden eine erfolgreiche Saison.

