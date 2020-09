Kempten: Ron Newhook lÃ¶st Vertrag bei den Sharks auf – „Ersatz“ kommt aus der Oberliga Nord

Kempten. (PM ESC) Der ESC Kempten kann in der Bayernliga nicht auf den Routinier zählen, hat aber bereits Ersatz gefunden. Mit keiner guten Nachricht...

Mit keiner guten Nachricht trat einer der wichtigen Bausteine des Bayernliga Aufstiegs an die Verantwortlichen des Vereins heran. Aus persönlichen Gründen bat er um die Auflösung seines Vertrages. Der erhöhte Aufwand in der Bayernliga sowie eine stärkere berufliche Einbindung des inzwischen 43jährigen sind seine Gründe für diese Bitte, welcher der Vorstand natürlich entgegenkam. Wir danken Ron für die gezeigten Leistungen und seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Die vakante Stelle konnte zum Glück schnell besetzt werden. Mit dem 27 jährigen Lars Grözinger wird sich ein erfahrener Stürmer zukünftig das Sharks Trikot überstreifen.

Nicht weniger als 308 Einsätze in der Oberliga hat der gebürtige Stuttgarter bereits auf dem Konto in denen er satte 370 Scorerpunkte sammelte. Nach seinem Umzug nach Pfronten war Grözinger auf der Suche nach einem neuen Club, und bei seinen Qualitäten zögerte man an der Iller nicht lange ihn zu verpflichten. Herne, Essen und Duisburg in der Oberliga, dazu Frankfurt und Crimmitschau in der DEL 2 waren seine bisherigen Clubs. Die Liste seiner Ausbildungsvereine liest sich wie das Who is who im deutschen Nachwuchseishockey: Bietigheim, Heilbronn, Krefeld und die Mannheimer Jungadler. Dort wurde er 2010 auch deutscher Meister in der DNL. Lohn der Arbeit waren dafür bereits 32 Einsätze im Trikot der Nationalmannschaft, jeweils in seiner Altersklasse. Bevor er in der letzten Saison 9 Spiele für den Herner EV absolvierte, der in den abgesagten Oberliga Playoffs Gegner des EV Füssen gewesen wäre, erzielte er von 2018 bis 2020 bei den Moskitos Essen in 83 Spielen 87 Punkte in der Oberliga Nord. Zahlen die belegen welche Klasse der Neuzugang also mit ins Team der Allgäuer bringt.