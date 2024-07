Kempten: Einer bleibt und einer geht

Kempten. (PM ESC) Mehr Eiszeit hätte sich Lucas Spindler beim ESC Kempten gerne gewünscht. In intensiven Gesprächen mit dem jungen Spieler hat sich jedoch...

In intensiven Gesprächen mit dem jungen Spieler hat sich jedoch herauskristallisiert dass man ihm diese nicht zusagen kann. Daher hat man sich mit ihm geeinigt den aktuellen Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen. Die Sharks bedanken sich bei Lucas für seinen Einsatz im Kemptener Trikot und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Nachdem Daniel Rau eine weitere Saison an der Iller dranhängt bleibt auch der zweite „Fels in der Brandung“ an Bord. Mit Pascal Kröber schnürt ein erfahrener und wichtiger Verteidiger auch weiterhin die Schlittschuhe für den ESC. Vor allem in den Playoffs der letzten Saison hat er deutlich gezeigt warum er so wichtig für das Team ist.

Sportlicher Leiter Ervin Masek: „Ich persönlich freue mich, dass Pascal nun schon in seine dritte Saison in Kempten geht. Er hat uns in den Abschlussgesprächen bereits deutlich signalisiert auch weiterhin in Kempten spielen zu wollen und seinen Teil zum Erfolg des Teams beizusteuern. Er hilft der Mannschaft mit seiner körperlichen Präsenz, aber auch mit seiner Erfahrung. Gerade junge Spieler kann er in ihrer Entwicklung unterstützen.

Zudem spielt er auch weiterhin im Nachwuchs eine wichtige Rolle und wird als Trainer der U 17 fungieren.“