Kempten: Derby zum Heimauftakt

Kempten. (PM ESC) Nach den ersten Tests auf fremden Eis geht es für die Kemptener endlich auch wieder in der heimischen ABW Arena aufs...

Kempten. (PM ESC) Nach den ersten Tests auf fremden Eis geht es für die Kemptener endlich auch wieder in der heimischen ABW Arena aufs Eis.

Am letzten Wochenende konnte man in einer engen Begegnung in Grüsch in der Schweiz bereits gute Ansätze sehen, das Trainerteam hat in der vergangenen Woche weiter hart mit dem Team gearbeitet um zum Saisonstart in der richtigen Form zu sein.

Mit Ulm kommt zum einen ein für die Fans attraktiver Gegner nach Kempten und vor allem auch ein richtig harter Prüfstein.

Das Team von Martin Jainz befindet sich in einer sehr guten Frühform, am vergangenen Wochenende konnte man in Dornbirn mit 10:0 und in Landsberg mit 6:0 gewinnen. Zwei mehr als deutliche Ergebnisse. Die Devils haben sich vor der Saison gut verstärkt, Königstransfer dabei sicher die Verpflichtung von Bohumil (Bobby) Slavicek vom TEV Miesbach.

Es ist auf jeden Fall ein intensives Spiel zu erwarten, wenn Am Sonntag um 17.30 Uhr endlich das erste Bully in der heimischen Arena gespielt wird.