Kempten: Der Capitano geht von Bord

Kempten. (PM ESC) Eugen Scheffer verlässt nach 12 Jahren den ESC Kempten

11 Spielzeiten hat der Dauerbrenner im Trikot der Sharks seit 2010 absolviert und sich auch damit zum Publikumsliebling bei den Kemptener Fans gemacht. Lange Jahre war er nicht wegzudenken aus der Verteidigung der Blau Roten. Mit Einsatz, Härte und körperlicher Präsenz brachte er jeden gegnerischen Stürmer zur Verzweiflung. Ein Spieler den jeder gerne in seinem Team hat, aber nicht als Gegner. Viel hat er erlebt in der ABW Arena, sportliche Tiefen mit beinahe Abstiegen aus der Landesliga, aber auch den aktuellen Höhenflug der Sharks mit dem Aufstieg in die Bayernliga.

Unter anderem auch seine familiäre Situation haben den werdenden Papa nun veranlasst noch einmal etwas neues anzugehen und den ESC zu verlassen.

Wir verneigen uns vor Deinem Einsatz und Engagement bei den Sharks in all den Jahren und wünschen Dir für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute.