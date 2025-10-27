Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga EC Pfaffenhofen IceHogs Kempten: Curmann trotz Sieg nicht voll zufrieden
EC Pfaffenhofen IceHogsESC Kempten

Kempten: Curmann trotz Sieg nicht voll zufrieden

ESC Kempten gewinnt mit 8:3 gegen den EC Pfaffenhofen

27. Oktober 20251 Mins read37
Share
ESC Kempten Logo
Share

Kempten. (PM ESC) Auch wenn es letztendlich auf der Anzeigetafel ein deutliches Ergebnis war, sah der Kemptener Trainer auch Probleme bei seiner Mannschaft.

Das Team ist nach den letzten beiden Niederlagen deutlich verunsichert, teilweise zu ängstlich und gibt zu viele Chancen auf Konter her. Lange war es ein enges Spiel, den Unterschied machte vor allem die Abschlussqualität aus. Während die Gäste ihre zahlreichen Chancen kaum nutzen konnten und auch immer wieder am gewohnt starken Jakob Nerb scheiterten machte Kempten es deutlich besser . Gleich fünf verschiedene Torschützen trafen für die Allgäuer. Kevin Hu, Filip Kokoska und Sergei Topol dabei auch doppelt. Arbeiten will Curmann bis zum nächsten Wochenende vor allem am Defensivverhalten und dem Selbstbewusstsein seiner Jungs.

„Es gibt irgendwo eine Blockade, und die müssen wir finden und werden sie lösen.“

Am kommenden Wochenende warten mit Buchloe und Waldkraiburg zwei starke Gegner auf die Sharks, da ist es wichtig selbstbewusst aufzutreten und das eigene Spiel durchzuziehen. Ein wichtiger erster Schritt war dieses mal das Schlussdrittel, welches mit 3:0 klar an die Kemptener ging.

Statistik:

ESC Kempten – EC Pfaffenhofen 8:3(1:0,4:3,3:0)

Tore:
1:0 Mische (Limböck,Steiner)(5.),
1:1 Tlacil (22.),
2:1 Kokoska (Hu,Seider)(23.),
3:1 Hu (Marquardt,Kokoska)(27.),
3:2 Seidel (Neubauer)(29.)
4:2 Marquardt (Dopatka,Topol)(37.),
4:3 Eckl (34.),
5:3 Topol (Dopatka,Hlozek)(40.),
6:3 Kokoska (Dopatka,Hu)(45.),
7:3 Hu (Dopatka,Miller)(47.),
8:3 Topol (Miller,Seider)(58.).

Strafminuten:
ESC Kempten: 16 + 10 Dopatka
EC Pfaffenhofen: 16

Zuschauer: 736

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

667
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post ESV Buchloe gelingt bei defensiv kompakten Miesbachern kein Tor womit man mit leeren Händen nach Hause fahren muss

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESC Kempten Logo
ESC KemptenEV Dingolfing

Sharks verspielen drei Tore Führung im Schlussabschnitt und verlieren in Dingolfing mit 4:5

Kempten. (PM ESC) So langsam wird Pascal Dopatka, der Neuzugang der Kemptener...

By25. Oktober 2025
EC Pfaffenhofen IceHogsEHC Klostersee

Spannung bis zum Schluss: ECP unterliegt Klostersee nach hartem Kampf mit 0:2

Pfaffenhofen. (oex) Einen von der ersten bis zur letzten Minute harten Kampf...

By21. Oktober 2025
ESC Kempten Logo
ESC Kempten

Who let the dogs out! ESC Kempten gewinnt deutlich mit 11:3 gegen den ESV Burgau

Kempten. (PM ESC) Who let the dogs out? Hu Hu Hu Hu...

By18. Oktober 2025
ESC Kempten Logo
EA Schongau MammutsESC Kempten

Saisonstart der Sharks gelungen

Kempten. (PM ESC) Es war eine über sehr lange Zeit spannende und...

By13. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten