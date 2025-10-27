Kempten: Curmann trotz Sieg nicht voll zufrieden

Kempten. (PM ESC) Auch wenn es letztendlich auf der Anzeigetafel ein deutliches Ergebnis war, sah der Kemptener Trainer auch Probleme bei seiner Mannschaft.

Das Team ist nach den letzten beiden Niederlagen deutlich verunsichert, teilweise zu ängstlich und gibt zu viele Chancen auf Konter her. Lange war es ein enges Spiel, den Unterschied machte vor allem die Abschlussqualität aus. Während die Gäste ihre zahlreichen Chancen kaum nutzen konnten und auch immer wieder am gewohnt starken Jakob Nerb scheiterten machte Kempten es deutlich besser . Gleich fünf verschiedene Torschützen trafen für die Allgäuer. Kevin Hu, Filip Kokoska und Sergei Topol dabei auch doppelt. Arbeiten will Curmann bis zum nächsten Wochenende vor allem am Defensivverhalten und dem Selbstbewusstsein seiner Jungs.

„Es gibt irgendwo eine Blockade, und die müssen wir finden und werden sie lösen.“

Am kommenden Wochenende warten mit Buchloe und Waldkraiburg zwei starke Gegner auf die Sharks, da ist es wichtig selbstbewusst aufzutreten und das eigene Spiel durchzuziehen. Ein wichtiger erster Schritt war dieses mal das Schlussdrittel, welches mit 3:0 klar an die Kemptener ging.

Statistik:

ESC Kempten – EC Pfaffenhofen 8:3(1:0,4:3,3:0)

Tore:

1:0 Mische (Limböck,Steiner)(5.),

1:1 Tlacil (22.),

2:1 Kokoska (Hu,Seider)(23.),

3:1 Hu (Marquardt,Kokoska)(27.),

3:2 Seidel (Neubauer)(29.)

4:2 Marquardt (Dopatka,Topol)(37.),

4:3 Eckl (34.),

5:3 Topol (Dopatka,Hlozek)(40.),

6:3 Kokoska (Dopatka,Hu)(45.),

7:3 Hu (Dopatka,Miller)(47.),

8:3 Topol (Miller,Seider)(58.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 16 + 10 Dopatka

EC Pfaffenhofen: 16

Zuschauer: 736

