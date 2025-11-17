Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga ESC Kempten Kempten: 50 Minuten reichen nicht
ESC Kempten

Kempten: 50 Minuten reichen nicht

17. November 20251 Mins read49
Share
ESC Kempten Logo
Share

Kempten. (PM ESC) 50 Minuten war es ein ausgeglichenes temporeiches Spiel der beiden Kontrahenten.

Aber zehn Minuten im Mitteldrittel sorgten fÃ¼r eine deutliche Entscheidung. Gleich fÃ¼nf Treffer gelangen den Hausherren in dieser Phase, den Ehrentreffer fÃ¼r die AllgÃ¤uer erzielte zwischenzeitlich Florian Stauder im Powerplay.

Miesbach kam wie die Feuerwehr aus der Kabine und lieÃŸ Kempten in den ersten 5 Minuten Ã¼berhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Erst nach und nach kÃ¤mpften sich die Sharks in die Begegnung und gestalteten sie mehr und mehr offen und ausgeglichen. Torchancen dann auf beiden Seiten, aber es dauerte fast bis zur Spielmitte, in Minute 27 war es Miesbachs Routinier Felix Feuerreiter der mit einem Nachschuss zur FÃ¼hrung einnetzte. Der Treffer schien deutlich Wirkung bei den Sharks zu zeigen, fast im Minutentakt klingelte es nun im GehÃ¤use von Clemens Wiedemann. Zu oft stimmte die Zuordnung in der eigenen Zone nicht mehr und wenn ein Spieler vom Format eines Matej Pekr vÃ¶llig frei im Slot steht dann nutzt er diese Gelegenheiten auch eiskalt aus. Nach dem dritten Treffer zog Sven Curmann die Auszeit um seine Jungs wieder in die Spur zu bringen. Mit dem 3:1 durch Stauder keimte dann tatsÃ¤chlich auch nochmal Hoffnung auf, aber zwei weitere Treffer der Hausherren innerhalb von 52 Sekunden machten schnell klar wer das Eis an diesem Abend als Sieger verlassen sollte. Den Schlussabschnitt gestaltete Kempten wieder ausgeglichen, Sergei Topol und Martin Hlozek hatten Pech und trafen nur das TorgestÃ¤nge, das 6:1 Endergebnis tÃ¤uscht ein wenig Ã¼ber das gesamte Spiel hinweg, aber Miesbach hatte sich den Sieg auf jeden Fall verdient.

Statistik:

TEV Miesbach – ESC Kempten 6:1 (0:0,5:1,1:0)

Tore:
1:0 Feuerreiter (Dietrich,Asselin)(27.),
2:0 Haltmair (Ehliz,Pekr)(28.),
3:0 Pekr (MÃ¤rz,Sihling)(30.),
3:1 Stauder (Marquardt,Miller)(32.),
4:1 Pekr (Feuerreiter,Asselin)(37.),
5:1 MÃ¤rz (Ehliz,Schlickenrieder)(38.),
6:1 SchÃ¼pping (Nowak)(49.).

Strafminuten:
TEV Miesbach: 12
ESC Kempten: 2

Beste Spieler:
TEV Miesbach: Laurenz Haltmair
ESC Kempten: Kevin Hu

Zuschauer: 432

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

253
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Torreigen am HÃ¼hnerberg: Indians siegen spektakulÃ¤r

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESC Kempten Logo
ESC Kempten

Sharks gelingt 5 Punkte Wochenende

Kempten. (PM ESC) Nach den beiden Krimis zuletzt mit Siegen in der...

By10. November 2025
ESC Kempten Logo
ESC KemptenHC Landsberg Riverkings

Sharks werden zum Partycrasher

Kempten. (PM ESC) 70 Jahre Eishockey in Landsberg feierten die Riverkings beim...

By9. November 2025
ESC Kempten Logo
ESC Kempten

Einladung zur Geburtstagsfeier: Landsberg feiert zum Spiel gegen die Sharks ein rundes JubilÃ¤um

Kempten. (PM ESC) Landsberg gegen Kempten, Lechstadt gegen Illerstadt, so lautet die...

By6. November 2025
ESC KemptenESV Buchloe

Der nÃ¤chste Derbysieg! Taktisch hervorragend eingestellte Piraten gewinnen verdient im AllgÃ¤u-Derby beim ESC Kempten

Kempten/Buchloe (chs) Zweites Derby â€“ zweiter Sieg. Die Buchloer Piraten haben am...

By1. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten