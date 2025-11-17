Kempten: 50 Minuten reichen nicht

Kempten. (PM ESC) 50 Minuten war es ein ausgeglichenes temporeiches Spiel der beiden Kontrahenten.

Aber zehn Minuten im Mitteldrittel sorgten fÃ¼r eine deutliche Entscheidung. Gleich fÃ¼nf Treffer gelangen den Hausherren in dieser Phase, den Ehrentreffer fÃ¼r die AllgÃ¤uer erzielte zwischenzeitlich Florian Stauder im Powerplay.

Miesbach kam wie die Feuerwehr aus der Kabine und lieÃŸ Kempten in den ersten 5 Minuten Ã¼berhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Erst nach und nach kÃ¤mpften sich die Sharks in die Begegnung und gestalteten sie mehr und mehr offen und ausgeglichen. Torchancen dann auf beiden Seiten, aber es dauerte fast bis zur Spielmitte, in Minute 27 war es Miesbachs Routinier Felix Feuerreiter der mit einem Nachschuss zur FÃ¼hrung einnetzte. Der Treffer schien deutlich Wirkung bei den Sharks zu zeigen, fast im Minutentakt klingelte es nun im GehÃ¤use von Clemens Wiedemann. Zu oft stimmte die Zuordnung in der eigenen Zone nicht mehr und wenn ein Spieler vom Format eines Matej Pekr vÃ¶llig frei im Slot steht dann nutzt er diese Gelegenheiten auch eiskalt aus. Nach dem dritten Treffer zog Sven Curmann die Auszeit um seine Jungs wieder in die Spur zu bringen. Mit dem 3:1 durch Stauder keimte dann tatsÃ¤chlich auch nochmal Hoffnung auf, aber zwei weitere Treffer der Hausherren innerhalb von 52 Sekunden machten schnell klar wer das Eis an diesem Abend als Sieger verlassen sollte. Den Schlussabschnitt gestaltete Kempten wieder ausgeglichen, Sergei Topol und Martin Hlozek hatten Pech und trafen nur das TorgestÃ¤nge, das 6:1 Endergebnis tÃ¤uscht ein wenig Ã¼ber das gesamte Spiel hinweg, aber Miesbach hatte sich den Sieg auf jeden Fall verdient.

Statistik:

TEV Miesbach – ESC Kempten 6:1 (0:0,5:1,1:0)

Tore:

1:0 Feuerreiter (Dietrich,Asselin)(27.),

2:0 Haltmair (Ehliz,Pekr)(28.),

3:0 Pekr (MÃ¤rz,Sihling)(30.),

3:1 Stauder (Marquardt,Miller)(32.),

4:1 Pekr (Feuerreiter,Asselin)(37.),

5:1 MÃ¤rz (Ehliz,Schlickenrieder)(38.),

6:1 SchÃ¼pping (Nowak)(49.).

Strafminuten:

TEV Miesbach: 12

ESC Kempten: 2

Beste Spieler:

TEV Miesbach: Laurenz Haltmair

ESC Kempten: Kevin Hu

Zuschauer: 432

