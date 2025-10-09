Kellerduell Roosters gegen Eislöwen am Seilersee: Beide Teams müssen unbedingt gewinnen

Iserlohn. (MK) Am Freitagabend empfangen die Iserlohn Roosters DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen.

Druck für beide Mannschaften groß

Die Ausgangslage ist vor dem Kellerduell klar: Gewinnen die Roosters, dann bauen sie den Vorsprung auf die Eislöwen auf sechs Punkte aus und hakten sich den Aufsteiger erst einmal vom Leib. Geht das Spiel verloren, dann dürfte es am Seilersee ungemütlich werden. Auch wenn es noch immer früh in der Saison ist.

Auch Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier schätzt den Ernst der Lage ganz klar und realistisch ein. „Natürlich müssen wir das Spiel gewinnen.“

Nach den jüngsten Niederlagen gegen Frankfurt und in Mannheim wurde mit den Spielern durchaus auch Klartext gesprochen. „Die Dinge, die passiert sind, sind nicht erst am letzten Wochenende geschehen. Intern kann man nicht nur mit der Brechstange draufhauen. Wir müssen die Spieler in die Pflicht nehmen und sie gleichzeitig unterstützen. Wir müssen positiv fokussiert ins Spiel gehen“, so Franz-David Fritzmeier.

Für ihn ist wichtig, dass die einfachen Scheibenverluste abgestellt werden und die Effizienz vor dem gegnerischen Tor verbessert wird.

Seine Mannschaft soll den Kampf von Beginn an annehmen, konstanter im Spielverlauf seien und eine hohe Laufleistung abrufen.

Farkas mit Förderlizenz nach Duisburg! Jentzsch und Alberg fehlen noch, Dresden kann wieder auf Bouma und Johansson setzen

Personell müssen die Sauerländer am kommenden Wochenende auf jeden Fall noch auf Taro Jentzsch und Manuel Alberg verzichten. Stürmer Bence Farkas wurde mit einer Förderlizenz für den Kooperationspartner und Oberligisten Füchse Duisburg ausgestattet. Der Youngster wird bereits am morgigen Freitagabend beim Spiel der Füchse in Tilburg auf dem Eis stehen. Darüber hinaus ist Farkas weiterhin Bestandteil des Profi-Kaders der Roosters und nimmt am regulären Trainingsbetrieb teil.

Eislöwen-Cheftrainer Niklas Sundblad kann am Wochenende auf zwei Rückkehrer bauen: Lance Bouma hat seine Sperre abgesessen, zudem steht Emil Johansson wieder zur Verfügung. Weiterhin verzichten müssen die Dresdner dagegen auf die verletzten David Rundqvist, Bruno Riedl, Oliver Granz und Drew LeBlanc.

Vor fast zwei Monaten trafen Roosters und Eislöwen zum Testspielauftakt in Köln aufeinander. Damals gewannen die Schützlinge vorn Eislöwen-Headcoach Niklas Sundblad mit 2:1.

In der Liga hatte der Aufsteiger ein knallhartes Auftaktprogramm mit bislang nur drei Heimspielen aus den ersten acht Partien. Der einzige Sieg gelang in Frankfurt mit 6:3. Jene Frankfurter also, die Iserlohn vor einer Woche in allerletzter Sekunde schlagen konnten.

Niklas Sundblad „Es wird ein hart umkämpftes Spiel werden“

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen erklärt: „Wir brauchen unbedingt einen Sieg – für die Fans, die Mannschaft und für das Selbstvertrauen. Daran arbeiten wir täglich, um wieder erfolgreich zu sein. Der Fokus liegt zunächst auf das Duell gegen Iserlohn. Beide Teams wollen punkten, es wird ein hart umkämpftes Spiel werden.“

Justin Braun, Verteidiger Dresdner Eislöwen: „Wir wissen, dass wir besser in die Spiele starten müssen. Von Beginn an wollen wir hellwach sein. In den vergangenen Wochen haben wir zu oft früh Gegentore kassiert – das gilt es abzustellen.“

Wiedersehen mit „Schwendi“

Das Spiel bietet auch ein Wiedersehen mit ehemaligen Spielern. Die Eislöwen Janick Schwendener, Drew LeBlanc, Alec McCrea und Travis Turnbull trugen auch schon den Rooster auf dem Trikot. Auf der anderen Seite war Roosters-Eigenbauspieler Nils Elten schon mit einer Förderlizenz für Dresden aktiv.

Erstes Bully ist am Freitag um 19:30 Uhr.

