Keine Zuschauer gegen den EC Peiting im ROFA-Stadion

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Corona-Pandemie macht den Starbulls einen Strich durch die Rechnung: Nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden findet das erste Heimspiel der Vorbereitung zur Saison 2020/2021 am Freitag, den 16. Oktober 2020 im ROFA-Stadion ohne Zuschauerbeteiligung statt.

Auf Grund der derzeit erhöhten Infektionszahlen (7-Tage-Inzidenz) in Stadt- und Landkreis Rosenheim sind nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden zum ersten Vorbereitungsspiel gegen den EC Peiting im ROFA-Stadion keine Zuschauer zugelassen.

SpradeTV für Dauerkartenbesitzer kostenfrei

Dennoch müssen alle Grün-Weißen Fans nicht komplett auf ihre Helden auf dem Eis verzichten: Das Spiel wird wie gewohnt im Starbulls-Livestream auf SpradeTV angeboten. Der Preis für alle Vorbereitungsspiele auf SpradeTV beträgt sechs Euro pro Partie.

Für alle Dauerkartenbesitzer wird die Übertragung kostenfrei freigeschaltet.

WICHTIG: Voraussetzung hierfür ist die korrekte Angabe des persönlichen SpradeTV-Accounts mit der Dauerkartenbestellung.

Für das Spiel am kommenden Freitag freigeschaltet werden alle Dauerkartenkäufer, welche Ihre Dauerkarte bis Mittwoch, den 14. Oktober 23:59 Uhr bestellt und bezahlt haben.

Dauerkarte vor Ort abholen – Bestellungen nur Online möglich

Da Besucher zum ersten Heimspiel nicht zugelassen sind, können Dauerkartenkäufer ihre bestellte und bezahlte Dauerkarte am Donnerstag, den 15. Oktober zwischen 9 und 18 Uhr an der sonst üblichen Stehplatz-Tageskasse an der Stirnseite der Geschäftsstelle abholen.

Eine Dauerkarenbestellung bzw. ein Dauerkartenkauf vor Ort ist, wie bereits vorab vermeldet, nicht möglich. Bestellungen für eine Starbulls Dauerkarte zur Saison 2020/2021 sind nur auf der Starbulls Website unter http://www.starbulls.de/de/dauerkarte/ buchbar.

Gesundheit geht vor – Starbulls Team ist hochmotiviert

„Es ist natürlich sehr schade, dass das erste Heimspiel der diesjährigen Saisonvorbereitung für unsere Fans im ROFA-Stadion ins Wasser fällt. Trotz dieser negativen Botschaft hoffen wir, dass viele Grün-Weiße Fans vor den Bildschirmen mit unseren Jungs mitfiebern werden und ich bin mir sicher, dass sich unsere hochmotivierte Mannschaft am Freitag von ihrer besten Seite zeigen wird“, sagt Marcus Thaller, erster Vorstand des Starbulls Rosenheim e.V.