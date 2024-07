Keine Zukunft fÃ¼r Kevin Gaudet in der Wedemark! – VorgÃ¤nger wird sein Nachfolger

Mellendorf. (PM Scorpions) Es war lange unklar wer bei den Scorpions die Nachfolge von Kevin Gaudet antreten würde. Nach Gesprächen mit einer größeren Anzahl...

Mellendorf. (PM Scorpions) Es war lange unklar wer bei den Scorpions die Nachfolge von Kevin Gaudet antreten würde.

Nach Gesprächen mit einer größeren Anzahl von Trainern, darunter ein Erstligatrainer aus Frankreich, und sogar aus der NHL, haben sich die Scorpions letztendlich für Tobias Stolikowski entschieden.

„Wir kennen Tobias Stolikowski, er hat uns bereits im ersten Corona Jahr, was außerordentlich schwierig war, bis ins Finale gegen Selb geführt. Er ist nach Abwägung aller Gesichtspunkte unsere erste Wahl für die kommende Saison“, so Sportchef Eric Haselbacher.

Dass Stolikowski von den Ligen Vertretern der Oberligen Nord und Süd in die sechsköpfige Sportkommission gewählt wurde, die die gesamte Liga gegenüber dem DEB vertritt, macht deutlich, welche Wertschätzung unser neuer Coach in der Liga genießt.

„Gerade die diversen Verpflichtungen, die wir in den letzten Wochen melden konnten und noch melden werden, wären uns ohne die exzellenten Kontakte, die Tobias in die Eishockeyszene hinein besitzt, nicht gelungen“, so Geschäftsführer Jochen Haselbacher.

Kevin Gaudet, der in den vergangenen beiden Jahren für die Scorpions hinter der Bande gestanden hat, hat die Scorpions nach Erfüllung des vereinbarten Zweijahresvertrages in Richtung Kanada verlassen.

„Wir haben mit Kevin zwei äußerst erfolgreiche Jahre mit dem zweimaligen Erreichen der Nordmeisterschaft und dem Erreichen des Finales gehabt und sind ihm für seinen Einsatz für die Hannover Scorpions äußerst dankbar. Leider haben wir in den letzten beiden Jahren unser Aufstiegsziel nicht erreicht. Wir möchten noch einmal einen anderen Weg einschlagen, der aber auf dem vor einigen Jahren mit Tobias Stolikowski gemachtem Erfolg aufbaut“, so die Hannover Scorpions.

„Uns ist die Trennung von Kevin Gaudet sehr schwer gefallen“, so Scorpions Präsident Jochen Haselbacher. Wir kennen Kevin seit 1990, sind mit ihm in die DEL aufgestiegen und haben immer ein äußerst gutes Verhältnis miteinander gehabt. Für die Zukunft wünschen wir Kevin und seiner Frau Robin viel Erfolg und danken ihm für die langjährige positive Zusammenarbeit von ganzem Herzen.