Keine VerÃ¤nderungen auf der TorhÃ¼terposition

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben mit großer Freude die Vertragsverlängerungen mit den beiden Torhütern Jakob Rabanser und Fabian Klammer bekannt.

Somit wird das Duo Rabanser-Klammer zum zweiten Mal in Folge das Torhütergespann bei den Wildpferden bilden.

Jakob Rabanser wurde am 18. Juni 2000 geboren und geht mit seinen zarten 22 Jahren bereits in seine fünfte Saison mit den Broncos. Jakob spielte bereits in der Jugend für den WSV und arbeitete sich Schritt für Schritt hoch, bis hin zur ersten Mannschaft. Dort debütierte er in der Saison 2019/20. In dieser Saison kam Rabanser insgesamt elfmal zum Einsatz und konnte dabei 91,9% (!!!) aller Schüsse parieren. Diese herausragende Leistung wurde in der darauffolgenden Saison (2020/21) belohnt und Rabanser bildete zusammen mit Jonathan Reinhart das neue Torhüterduo bei den Broncos, wobei der damals 20-jährige insgesamt 18mal zum Einsatz kam und eine Savequote von 92% erreichte. Dies war Grund genug, um, den in Brixen geborenen Torhüter, für die neue Saison die Position als ersten Goalie anzuvertrauen. Dieses Vertrauen sollte belohnt werden, denn erneut konnte Rabanser 91,9% aller Torschüsse entschärfen und den Broncos einige wichtige Punkte retten.

Auch für die U-20 Nationalmannschaft kam Rabanser zum Einsatz und bestritt eine Partie bei der WM der 1. Division B. Zudem folgte letzte Saison das Debut beim HC Pustertal in der ICE. Dort durfte er einmal sein Können unter Beweis stellen und konnte mit einer Fangquote von 91,4% aufhorchen lassen. Jakob Rabanser wird auch zur neuen Saison beim HC Pustertal spielberechtigt sein.

Fabian Klammer wurde am 21. Juli 2001 in Sterzing geboren und geht mit seinen 20 Jahren in seine vierte Saison bei den Broncos. Klammer ist ein waschechter Sterzinger und durchlief alle Jugendsektoren bei den Wipptalern. Nachdem Klammer in den Saisonen 2019/20 und 2020/21 nicht zum Einsatz kam und meist in der U19 spielte, durfte er in der letzten Saison endlich sein Debut im Tor der Wildpferde geben. Insgesamt drei Einsätze kann Klammer in der AlpsHL verbuchen. Dabei parierte er im Schnitt nicht weniger als 89,2% der Torschüsse.