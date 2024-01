Keine Punkte unter der Zugspitze: DSC geht gegen den SC Riessersee leer aus

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC kann aus seinem Auswärtsspiel am Sonntag beim SC Riessersee keine Punkte entführen. Erneut arg verletzungsgebeutelt unterlag das Team...

Erneut arg verletzungsgebeutelt unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger vor 1067 Zuschauern im Garmischer Olympia-Eissportzentrum mit 3:0.

Der Deggendorfer Headcoach konnte im Duell mit dem Altmeister erneut nur auf einen Rumpfkader zurückgreifen. Mit Petr Stloukal, Lukas Miculka, Niklas Pill, Leon Zitzer, Benedikt Schopper, Sascha Maul, Timo Pielmeier, Martin Heinisch und Curtis Leinweber fehlten weiterhin neun Stammspieler.

Im ersten Abschnitt entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der die Hausherren leichten Feldvorteile hatten. Jedoch ließen sich weder Andreas Mechel im Tor der Garmischer, noch Louis Eisenhut überwinden, sodass es mit einem torlosen Unentschieden das erste Mal in die Kabine ging.

Im Schlussdrittel zeigte sich erneut über weite Strecken ein ähnliches Bild, ehe schließlich in der 52. Minute der erste Treffer fiel. Im Powerplay war es Jan-Niklas Pietsch, der die Hausherren mit einem Powerplaytreffer in Führung brachte. Der DSC erhöhte daraufhin seine Bemühungen, nahm etwas zu viel Risiko in Kauf und lief in eigener Überzahl in einen Konter, den in der 54. Minute Riesersees Bader zum 2:0 nutzte. Kurz vor Ende der Partie nahm Ehrenberger noch Eisenhut zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Diese Maßnahme brachte allerdings keinen Ertrag mehr. Kurz vor Ende der Partie traf Garmischs Robin Soudek ins verwaiste DSC-Tor zum 3:0.

Bereits am kommenden Freitag gibt es die Revanche aus Deggendorfer Sicht. Zu Gast in der Festung an der Trat ist dann zum Rückspiel der SC Riessersee.