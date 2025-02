Keine Punkte in Slowenien: Ritten verliert gegen Jesenice

Jesenice. (PM Buam) Am Samstagabend stand für die Rittner Buam SkyAlps das Auswärtsspiel bei HDD SIJ Acroni Jesenice auf dem Programm.

Die Reise nach Slowenien war es für die arg dezimierten Blau-Roten nicht wert: Sie zogen mit 3:6 den Kürzeren, auch wenn sie ihnen in den Schlussminuten beinahe das große Comeback gelungen wäre.

Einmal mehr mussten die Rittner Buam SkyAlps mit Cuglietta, Lang, Prast, Hjorth und Soracreppa auf wichtige Kräfte verzichten, weshalb der Kader von den jungen Kräften Innerhofer, Clericuzio und Max Oberrauch verstärkt wurde. Nach je einem erfolglosen Powerplay pro Seite gingen die Gastgeber in Führung: Urukalo nahm von der blauen Linie Maß und knallte den Puck ins lange Eck hinter Plattner, der den Vorzug vor Furlong bekam (9.33). Nach dem Treffer war die Partie für einige Minuten unterbrochen, da die Fans Plüschtiere auf das Eis warfen, die dem Kinderkrankenhaus Jesenice gespendet werden – eine tolle Aktion der Slowenen. Zurück zum Eishockey: Jesenice hatte im ersten Drittel eindeutig mehr Spielanteile und ging mehrere Male im Powerplay zu Werke, einmal sogar in doppelter Überzahl. Die numerische Überlegenheit schafften sie aber nie auszunutzen, ganz nah waren sie dem zweiten Treffer in der 18. Minute, als Sturm im Slot vor Plattner abfälschte, der junge Rittner Goalie wälzte sich aber auf der Linie dem Puck entgegen und hielt ihn irgendwie auf.

Im Mitteldrittel begann Jesenice wieder besser und in der 23. Minute musste Plattner gegen Slivnik in höchster Not eingreifen. Chancenlos war der Rittner Goalie beim zweiten Treffer: Im Powerplay spielten die Slowenen eine Angriffsaktion schön zu Ende und Selan schob vom zweiten Pfosten eiskalt unter die Latte ein (25.13). Mit Verlauf des zweiten Spielabschnitts wurde die Partie dann auch ein wenig ruppiger und die Rittner Buam SkyAlps, angestachelt von der zunehmenden Härte, bliesen zum Gegenangriff. Und sie sollten auch Erfolg haben: Ebenfalls im Überzahlspiel gelang ihnen der Anschlusstreffer. Szypula zog von der blauen Linie ab, traf dabei Robert Öhler, dessen Block zur perfekten Vorlage für Lobis wurde, der den Puck über die Linie stocherte (30.39). Für den Rest des Mitteldrittels gab es dann gute Chancen und auch Reibereien hüben wie drüben, ein weiterer Treffer fiel aber nicht.

Im Schlussdrittel waren zu Beginn wieder die Gastgeber tonangebend und erhöhten auch gleich auf 3:1. Sillanpaa schlängelte sich von links bis vor Plattners Tor, der Rittner Goalie konnte ihn zwar noch aufhalten, doch Sturm stand schon bereits und stocherte den Puck über die Linie (41.34). Alle Rittner Angriffe blieben infolgedessen erfolgslos und Jesenice machte den Sack zu. Nach einer Ablage von Valtola zog Jenko direkt ab, sein Schuss flog in einer hohen Flugbahn unter die Latte ins Tor (47.54). Die Buam waren von den zwei Gegentreffern sichtlich niedergeschlagen, auch wenn Plattner in einem Powerplay mehrmals stark eingriff und einen noch höheren Rückstand verhinderte. Ein Weitschuss von Kevin Fink wurde dann von Jesenice-Goalie Zupan verschätzt (54.46) und es stand 2:4 aus Sicht der Rittner Buam SkyAlps und Lobis machte es dann noch einmal richtig spannend, nach einem Rückhand-Pass von Simon Kostner schob er zum 3:4 ein (56.11). Ritten warf noch einmal alles nach vorne, die Hoffnungen auf das Comeback wurden aber durch den Emtpy-Net-Treffer von Urukalo zu Nichte gemacht (59.40), ehe Selan sogar noch auf 6:3 für Jesenice stellte (59.59).

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Tore: 1:0 Urukalo (9.33), 2:0 Selan (25.13/PP1), 2:1 Lobis (30.39/PP1), 3:1 Sturm (41.34), 4:1 Jenko (47.54), 4:2 Kevin Fink (54.46), 4:3 Lobis (56.11), 5:3 Urukalo (59.40/EN), 6:3 Selan (59.59)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV