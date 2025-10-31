Keine Punkte in Niederbayern: Huskies unterliegen Landshut mit 3:5

Kassel. (PM Huskies) Zum Auftakt ins Wochenende waren die Huskies in Landshut zu Gast.

In einem Spiel mit zwei starken Goalies gingen zunächst die Hausherren in Front, Bartuli fand aber noch im Anfangsdrittel die Antwort. Der EVL zog im Mitteldrittel auf 3:1 davon, Turgeon erzielte erst in der 53. Minute den ersten Anschlusstreffer. Den zweiten Anschlusstreffer lieferte Valenti in Überzahl, nachdem Gooch den vierten Treffer für die Niederbayern erzielt hatte. Am Ende war es erneut der US-Amerikaner, der mit einem Schuss ins leere Tor die Entscheidung brachte.

Ordentlich was los war im ersten Abschnitt. Landshut startete druckvoll, wobei die gefährlichen Abschlüsse zunächst noch ausblieben. Auf der anderen Seite packte Dietl eine starke Parade gegen Braun (6.) aus. In der Folge kontrollierte der EVL das Spielgeschehen und belohnt sich in der neunten Spielminute schließlich mit dem 1:0 durch Park. Nach dem Powerbreak war es Maurer und bei einem Schuss von Immo der Latte (16.) zu verdanken, dass die Gastgeber ihre Führung nicht ausbauen konnten. In Person von Bender trafen aber auch die Schlittenhunde einmal das Gestänge (17.). Den Weg ins Landshuter Tor fand dann schließlich der Puck eine Minute später: Wilde brachte die Scheibe in Richtung Tor, wo ein Landshuter sie perfekt auf die Kelle von Bartuli abfälschte und dieser so aus kurzer Distanz ausgleichen konnte (19.). Den Stand von 1:1 rettete Sekunden vor Drittelende einmal mehr Maurer in die Kabine.

Im Mitteldrittel dauerte es nicht lange, ehe die Niederbayern erneut in Führung gingen: Ein Distanzschuss von Dietz fand den Weg ins linke Eck zum 2:1 (23.). Die dicke Gelegenheit auf den erneuten Ausgleich hatte in der 29. Minute Laurin Braun, der zwar allein auf das Tor des EVL zumarschierte, Dietl aber nicht überwinden konnte. Auch Schütz per Rückhand (30.) und Mieszkowski nach starkem Pass von Bartuli (31.) konnten den souveränen Landshuter Schlussmann nicht überwinden. Während die Schlittenhunde ihre Hochkaräter nicht nutzten, schlug für den EVL das beste Powerplay der Liga. Nachdem die Huskies die Scheibe nicht klären konnten, landete sie auf der rechten Seite auf dem Schläger von Immo, welcher unter die Latte zum 3:1 traf (39.).

Zu Beginn des Schlussdrittels galt es für die Huskies direkt zwei weitere Unterzahlsituationen zu überstehen, ließen diesmal aber wenig anbrennen. Nach dem Powerbreak gab es dann noch einmal Tore satt: Nachdem die Schlittenhunde zunächst ihr erstes Powerplay nicht nutzten, war es kurz darauf Turgeon, der einen Schuss von Schütz zum 2:3-Anschlusstreffer abfälschte (53.). Der Ein-Tore-Rückstand hatte jedoch nicht lange bestand, denn nur eine Minute später traf Gooch zum 4:2 für den EV Landshut (54.). Doch auch der nächste Huskies-Treffer folgte prompt: In Überzahl dauerte es nur neun Sekunden, ehe Valenti ins rechte obere Eck zum erneuten Anschlusstreffer traf (55.). Für Punkte reichte es am Ende dennoch nicht – Gooch traf in der Schlussminute zur Entscheidung ins leere Tor.

Tore:

1:0 Park (Scheibengraber – 9. Min.)

1:1 Bartuli (Mieszkowski, Wilde – 19. Min.)

2:1 Dietz (Elsner, Steck – 33. Min.)

3:1 Immo (PP – Lindberg, Bergman – 39. Min.)

3:2 Turgeon (Schütz, Wilde – 53. Min.)

4:2 Gooch (Kornelli – 54. Min.)

4:3 Valenti (PP – Wilde, Benson – 55. Min.)

5:3 Gooch (ENG – Schwarz – 60. Min.)

