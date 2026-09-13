Keine Punkte für Salzburg bei der CHL-Schwedenreise

Växjö. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich in der Champions Hockey League im Auswärtsspiel gegen die Växjö Lakers mit 3:6 geschlagen geben und bleibt damit in Schweden nach der Niederlage vor zwei Tagen bei Rögle BK ohne CHL-Punkte.

Die Växjö Lakers zeigten gleich im ersten Abschnitt ihre ganze Klasse und legten mit einer 3:0-Führung deutlich vor. Die Red Bulls kamen lange Zeit kaum gefährlich in die Offensive, erst im zweiten Abschnitt nach dem Treffer von Dennis Robertson zum 1:5 forcierten sie den Angriff und legten im starken Schlussabschnitt mit Toren von Benjamin Nissner und Nick Poisson nach. Für eine Überraschung reichte es aber nicht mehr, mit einem Empty-Net-Treffer machten die Växjö Lakers den 6:3-Sieg klar.

Spielverlauf

Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen die Hausherren bald die Führung, Salzburgs Goalie Atte Tolvanen konnte bei dem abgefälschten Schuss von Eemeli Suomi nichts machen (8.). Es ging weiter auf und ab, aber die Schweden ließen vor dem eigenen Tor kaum Nennenswertes zu. Und verwerteten die nächste Chance eiskalt, Jimi Suomi traf per One-timer aus dem linken Bullykreis bei viel Verkehr vorm Tor ins Kreuzeck (13.). Michael Raffl (16.) und Peter Schneider (17.) hatten dann im Powerplay die besten Salzburger Möglichkeiten im ersten Abschnitt. In dem sollten aber noch einmal die brutal effizienten Schweden treffen, Hugo Gustafsson netzte im Nachschuss aus kurzer Distanz ein (19.) und stellte auf den 3:0-Pausenstand, der durchaus auch dem Spielverlauf entsprach.

Die Lakers setzten ihr starkes Spiel nach der Pause fort und fügten den Red Bulls weitere Tore zu. Dennis Rasmussen im Powerplay direkt am Pfosten (24.) und Eemeli Suomi freigespielt aus kurzer Distanz (27.). Salzburg bekam kaum Zugriff aufs Spiel. Dennis Robertson überraschte dann aber im Powerplay den Växjö-Goalie Ludvig Persson und traf von hinter der Torlinie über dessen Schoner (31.) ins Tor. Damit forcierten die Red Bulls den Angriff und strahlten nun auch Gefahr vor dem gegnerischen Tor aus, wo Ludvig Persson bei einigen guten Schüssen aufmerksam blieb. Die Red Bulls lagen nach 40 Minuten mit 1:5 zurück, hatten dem Spiel aber merklich eine offensive Note gegeben.

Die Red Bulls profitierten von ihrem verstärkten Angriffsspiel, Benjamin Nissner traf kurz nach Wiederbeginn aus dem halbhohen Slot zum 2:5 (42.), Nick Poisson setzte im Gestocher nach und verkürzte den Rückstand auf zwei Tore (45.). Plötzlich war es ein offenes Spiel, in dem Salzburg nun auf Augenhöhe agierte und weitere gefährliche Szenen vor dem Tor kreierte, während sich auch Atte Tolvanen noch einmal mit einem Big Save auszeichnen konnte (54.). Mehr war aber auch in Überzahl und ohne Torhüter nicht mehr drin, am Ende stand nach einem Aufbäumen mit einem starken Salzburger Schlussdrittel der 6:3-Sieg der Schweden – mit Empty-Net-Treffer in den letzten Sekunden – auf der Anzeigentafel.

Statement Peter Schneider „Wir hatten ein starkes Finish, aber leider auch einen schwachen Start. Man muss den Hut vor den Schweden ziehen, die mit viel Tempo kommen und technisch sehr versiert sind. Ich bin trotzdem stolz auf die Jungs, wir haben nie aufgegeben und uns am Ende noch einmal herangekämpft. Aber so einem 0:5-Rückstand hinterherzulaufen ist natürlich sehr schwer.“

Champions Hockey League

Växjö Lakers – EC Red Bull Salzburg 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)

Tore:

1:0 | 07:07 | Eemeli Suomi

2:0 | 12:19 | Jimi Suomi

3:0 | 18:33 | Hugo Gustafsson

4:0 | 23:02 | Dennis Rasmussen | PP

5:0 | 26:46 | Eemeli Suomi

5:1 | 30:07 | Dennis Robertson | PP

5:2 | 41:07 | Benjamin Nissner

5:3 | 44:21 | Nick Poisson

6:3 | 59:46 | Lucas Elvenes | EN, SH

Zuschauer: 2.587

CHL | Regular Season der Red Bulls

Do, 03.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Sa, 05.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Bílí Tygři Liberec 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Fr, 11.09.2026 | Rögle Ängelholm vs. EC Red Bull Salzburg 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

So, 13.09.2026 | Växjö Lakers vs. EC Red Bull Salzburg 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)

Mi, 07.10.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Eisbären Berlin | 20:20

Di, 13.10.2026 | Skellefteå AIK vs. EC Red Bull Salzburg | 19:00

588 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht