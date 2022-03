Keine Punkte fÃ¼r die Red Bulls in Wolfsburg

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat ein intensives Spitzenspiel bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 (0:1|3:0|0:3) verloren. Vor 1.780 Zuschauern erzielten Yannic...

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat ein intensives Spitzenspiel bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 (0:1|3:0|0:3) verloren.

Vor 1.780 Zuschauern erzielten Yannic Seidenberg (Doppelpack) und Trevor Parkes die Münchner Treffer.

Spielverlauf

Beide Teams gleich zu Beginn mit viel Tempo und harten Checks. Die erste Torchance der Partie hatten die Red Bulls durch Frank Mauer bereits nach wenigen Sekunden, ehe Wolfsburg den Druck auf das Tor von Henrik Haukeland erhöhte. Der Keeper mit guten Paraden, in der zehnten Minute aber ohne Abwehrmöglichkeit beim Powerplaytreffer von Chris DeSousa. Danach wurde München stärker. Die Mannschaft von Don Jackson erspielte sich Chancen auf den Ausgleich, darunter ein Hochkaräter durch Ben Street (19.), allerdings blieb es beim 0:1 nach 20 Minuten.

Im Mittelabschnitt rückte Haukeland zunächst in den Mittelpunkt. Wolfsburg hatte ein längeres Powerplay mit eineinhalbminütiger doppelter Überzahl, doch am norwegischen Torhüter war kein Vorbeikommen. Die Red Bulls steigerten sich aber wie schon in Drittel eins. Dustin Strahlmeier im Grizzlys-Kasten musste nun häufiger eingreifen und war in der 32. Minute erstmals geschlagen. Seidenberg erzielte mit einem platzierten Direktschuss den Ausgleich. München machte druckvoll weiter und nutzte den Schwung zu zwei weiteren Treffern: Parkes ließ Strahlmeier mit einer sehenswerten Bewegung keine Chance (38.), ehe Seidenberg 29 Sekunden vor der Sirene ein starkes zweites Drittel der Gäste mit dem 3:1 krönte.

Wolfsburg startete mit zwei Strafzeiten in den Schlussabschnitt, die Red Bulls konnten aus insgesamt sieben Minuten Überzahl aber kein Kapital schlagen – trotz guter Chancen wie der Einzelaktion von Street (43.). Wieder komplett, legten die Grizzlys den Vorwärtsgang ein. Ein Doppelschlag von Tyler Gaudet (49.) und Anthony Rech (50.) innerhalb von 34 Sekunden brachte die Niedersachsen zurück – 3:3. In der 56. Minute war es dann erneut Gaudet, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:4 besorgte. Die Red Bulls versuchten noch einmal alles, der Pfosten verhinderte aber den Ausgleich durch Zach Redmond (59.) – und besiegelte die erste Niederlage der Münchner nach zuvor sechs Siegen in Folge.

Konrad Abeltshauser: „Wir haben so viel Tiefe im Kader, da müssen wir schlauer sein. Heute haben wir das Spiel leichtfertig verschenkt.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg gegen Red Bull München 4:3 (1:0|0:3|3:0)

Tore

1:0 | 09:52 | Chris DeSousa

1:1 | 31:21 | Yannic Seidenberg

1:2 | 37:50 | Trevor Parkes

1:3 | 39:31 | Yannic Seidenberg

2:3 | 48:30 | Tyler Gaudet

3:3 | 49:04 | Anthony Rech

4:3 | 55:07 | Tyler Gaudet

Zuschauer:

1.780