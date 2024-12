Keine Punkte fÃ¼r die Haie vor Weihnachten

Innsbruck. (PM Haie) Die Haie verlieren bei Linz mit 2:4. Nach zwei passiven Dritteln wachen die Haie dabei zu spät auf. Bereits vor der...

Bereits vor der Partie war die Spielanlage beider Teams klar. Linz wird von Beginn an versuchen, Druck zu erzeugen, die Haie werden ihre Chance im Konter suchen. So gestaltet sich auch das gesamte erste Drittel. Linz mit deutlich mehr Spielanteilen, einer Vielzahl an Chancen, die Haie vorwiegend im eigenen Drittel beschäftigt. Das einzige Tor in Drittel eins fällt aber aus einem 3 auf 2 Konter der Linzer, den Brody Stuart mit einem Onetimer abschließt (11.). Im einzigen Powerplay in den ersten 20 Minuten drücken die Black Wings vehement aufs 2:0, die Haie stemmen sich allerdings erfolgreich dagegen, allen voran Goalie Evan Buitenhuis. Schusstatistik nach dem ersten Drittel 17:2 für Linz, in Toren aber nur 1:0.

Zweites Drittel, das gleiche Bild: Die Linzer drücken, die Haie verteidigen leidenschaftlich, können sich aber nur selten befreien. In Minute 29 haben die Tiroler Glück als Ograjensek im Powerplay nur die Stange trifft. Wie aus heiterem Himmel fällt dann der Ausgleich für den HCI. Mark Rassell tankt sich mit einer Energieleistung durch und bringt die Scheibe im Kasten der Linzer unter (31.). Es war erst der fünfte Torschuss der Haie im Spiel. Die Linzer drücken aber weiter, und gehen wenige Minuten nach dem Ausgleich durch St-Amant im Powerplay wieder in Führung (36.). Gegen Ende des zweiten Abschnitts haben die Haie ihr erstes Überzahlspiel in der Partie, und in dieser Phase bei einem Stangenschuss Pech. Nach 40 Minuten führen die Black Wings verdient mit 2:1, die Haie haben aber noch alle Chancen.

Im Schlussabschnitt machen die Linzer da weiter, wo sie im Mitteldrittel aufgehört haben. Die Haie überstehen die ersten druckvollen Minuten, und kommen plötzlich wieder zum Ausgleich. Rassell bringt die Scheibe aufs Tor, Patrick Grasso steht goldrichtig und verwertet den Rebound. Dieses Tor läutet die beste Phase der Haie ein, die jetzt auch offensiv besser im Spiel sind und durch Rassell die beste Chance auf die Führung haben. Der Kanadier scheitert aber im 1 gegen1 an Goalie Höneckl. Zwei enge Entscheidungen spielen den Haien dann gar nicht in die Karten. Bei einer grenzwertigen Attacke von Ograjensek bleiben die Pfeifen der Refs stumm, die Szene läuft weiter und Würschl bringt Linz mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck wieder in Führung. Als die Haie zwei Minuten vor dem Ende Buitenhuis vom Eis nehmen legen die Refs dann eine Attacke von Rassell als Foul aus – zwei Minuten – die Chance zum Ausgleich praktisch dahin. Collins stellt dann mit einem EN-Goal den Endstand von 4:2 her.

Jetzt geht es in die Weihnachtspause, und am 26. Dezember für die Haie nach Vorarlberg.

Steinbach Black Wings Linz – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 4:2 (1:0,1:1,2:1)

Torfolge: 1:0 Stuart (11.), 1:1 Rassell (31.), 2:1 St-Amant (36./PP1), 2:2 Grasso (44.), 3:2 Würschl (52./GWG), 4:2 Collins (60.EN

