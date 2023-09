Keine Punkte fÃ¼r die Haie in Villach!

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt auswärts Tabellenführer VSV mit 2:5. Bereits morgen müssen die Haie nach Laibach. Ausschlaggebend für...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt auswärts Tabellenführer VSV mit 2:5. Bereits morgen müssen die Haie nach Laibach.

Ausschlaggebend für die Niederlage sind vor Allem ein starkes erstes Drittel der Hausherren, und eine Topleistung des VSV-Keepers in Person von Ex-Hai René Swette. Die Adler, mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen ausgestattet, zeigen im ersten Drittel ihre Offensivstärke, gleich drei Mal schlägt es im Kasten von Evan Buitenhuis ein. Robert Sabolic (2) und Alexander Rauchenwald lassen die Villacher jubeln. Für die Haie kann Dario Winkler mit einem Tip-In zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen. Nach zwanzig Minuten steht es 3:1, auch die Schussstatistik von 15:5 für Villach spiegelt das Kräfteverhältnis wider.

Die Tiroler haben im Mittelabschnitt dann deutlich mehr Spielanteile, kommen immer wieder zu guten Chancen auf den Anschlusstreffer, doch Rockwood, Shaw, Roy oder Winkler scheitern alle an Swette. Die Villacher finden offensiv etwas weniger statt als im ersten Drittel, erzielen jedoch glücklich das 4:1. Ein Schuss von MacPherson wird unhaltbar für Buitenhuis abgefälscht. Kurz vor Drittelende können die Haie aber doch noch verkürzen. Anders Krogsgaard bezwingt Swette im Powerplay mit einem Schuss ins lange Eck. Der HCI bleibt noch im Spiel.

Im Schlussdrittel wollen es die Haie noch einmal wissen, laufen zu Beginn auf das VSV-Tor an, bleiben in den Abschlüssen aber glücklos. Die Adler überstehen diese druckvolle Phase schadlos, und können in weiterer Folge den Schwung aus der Partie nehmen. Die Tiroler versuchen zwar alles, werden aber nicht mehr richtig zwingend. Als die Haie gegen Ende noch Buitenhuis vom Eis nehmen sorgt Alex Wall mit dem 5:2 für den VSV für die endgültige Entscheidung.

Die Haie müssen die Niederlage rasch abhaken. Bereits morgen steht das nächste Auswärtsspiel in Ljubljana auf dem Programm. Die Drachen konnten ihrerseits heute in Graz nach Overtime gewinnen.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 5:2 (3:1,1:1,1:0)

Tore: Sabolic (4., 8.), Rauchenwald (18.), MacPherson (32.), Wall (60./EN/SH1) bzw. Winkler (5.), Krogsgaard (40./PP1);

