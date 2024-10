Keine Punkte fÃ¼r die Haie in Villach

Innsbruck. (PM Haie) Keine weiteren Punkte gibt es heute für die Haie. HC TIWAG Innsbruck unterliegt dem VSV auswärts mit 2:4. Die ersten Minuten...

Die ersten Minuten in der Villacher Stadthalle verlaufen ausgeglichen, beide Teams suchen den Weg nach vorne, und finden auch gute Möglichkeiten vor. Die Tiroler können als erste anschreiben. Ryan Valentini ist nach einem Lattner-Schuss zur Stelle und bringt die Haie in Führung (12.). Für die Villacher wirkt dieser Treffer aber wie ein Weckruf. Die Adler haben jetzt mehr vom Spiel, kommen immer wieder gefährlich vors Haie-Tor, und in Minute 15 auch verdient durch Felix Maxa zum Ausgleich. Und der VSV bleibt am Drücker, und geht noch vor der Drittelpause in Führung. Kevin Hancock staubt nach einem Lindner-Schuss aus kurzer Distanz ab. Die Haie liegen trotz gutem Beginn nach 20 Minuten mit 1:2 zurück.

Im zweiten Abschnitt haben die Villacher zunächst mehr vom Spiel, doch die Haie treffen. Patrick Grasso stellt mit einem präzisen Schuss ins lange Eck auf 2:2. Der VSV kann aber wieder sofort zurückschlagen. John Hughes sorgt nur 25 Sekunden nach dem Ausgleich wieder für die Führung der Hausherren. Villachs Routinier reagiert nach einem Schuss am schnellsten und verwertet einen Rebound. Danach ist das Spiel etwas zerfahren, aber immer eng und extrem spannend. In den letzten Minuten des zweiten Drittels kommen die Haie wieder mehr auf, gehen aber mit dem Rückstand von 2:3 ein letztes Mal in die Kabinen.

Im Schlussabschnitt gibt Corey Mackin mit einem guten Schuss nach wenigen Sekunden die Marschrichtung der Haie vor, und die Tiroler drücken auch phasenweise auf den Ausgleich, vergeben dabei aber teils hochkarätige Möglichkeiten. Entweder agieren die Haie dabei glücklos, oder VSV-Goalie J.P. Lamoureux ist auf dem Posten. In dieser Phase nimmt der HCI aber auch die eine oder andere Strafe zu viel, und das rächt sich fünf Minuten vor dem Ende. Pearson sorgt im Powerplay mit dem 4:2 für den VSV für die Vorentscheidung. An diesem Stand ändert sich auch bis zum Ende nichts mehr.

Der HCI unterliegt dem VSV in einer engen, ausgeglichenen Partie mit 2:4. In der Tabelle bedeutet das für die Haie Zwischenrang 7. Am kommenden Freitag wartet der schwere Gang nach Graz. Die 99ers müssen heute übrigens gegen die Caps auch Wien die erste Saisonniederlage hinnehmen (2:3/OT).

EC iDM Wärmepumpen VSV – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 4:2 (2:1,1:1,1:0)

Torfolge: 0:1 Valentini (12.), 1:1 Maxa (15.), 1:2 Hancock (20.), 2:2 Grasso (25.), 3:2 Hughes (25./GWG), 4:2 Pearson (55./PP1);